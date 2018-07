El Alcalde rectifica y destituye al jefe de la Policía: "Mi confianza se ha agotado"

José Manuel López ya no es el jefe de la Policía Local de Oviedo. El Alcalde de la ciudad, el socialista Wenceslao López, le retiró ayer del cargo de forma fulminante tras su presunta implicación en la "operación Enredadera", una trama de amaño de contratos públicos ligados al área de seguridad con ramificaciones en toda España. El regidor no lo hizo en dos días, a pesar de que el comisario llegó a estar detenido por esta causa, basándose en el respeto a la presunción de inocencia. Sin embargo, su postura giró radicalmente en menos de veinticuatro horas y ayer, en una rueda de prensa a las 10.30 horas, convocada con apenas treinta minutos de margen, fue tajante: "Los últimos hechos han sido la gota que colma el vaso. Mi confianza en el jefe de la Policía Local se ha agotado y, después de una profunda y serena reflexión he decidido cesarle".

El cese de José Manuel López es una decisión política y no administrativa, es decir, el ya exjefe de la Policía Local sigue manteniendo el empleo y su sueldo. Al menos por el momento. "Las acciones complementarias se tomarán, si procede, conforme a lo que diga la ley", añadió Wenceslao López. El Alcalde asegura que la supuesta relación de José Manuel López con la trama corrupta ha sido el detonante de la decisión, pero vino a decir que el excomisario ya le tenía harto. "Este no es un hecho aislado. En estos últimos años se han venido produciendo otros que han dañado la imagen de la Policía Local de Oviedo y eso no puedo permitirlo", dijo el regidor. Por ejemplo, explicó que el exjefe del cuerpo "ponía dificultades y resistencias" a cumplir órdenes "muy básicas y elementales". En este punto Wenceslao López detalló "objecciones" presentadas recientemente por el mando policial al desarrollo de un curso para nuevos agentes. Wenceslao López también perdió la confianza en el investigado, según afirmó, al detectar "cierto descontrol en diferentes áreas de servicio".

El regidor ovetense aseguró que la lista de razones que le han llevado a destituir a José Manuel López es "enorme" y que existe "una retahíla" de motivos. Es más, Wenceslao López llegó a decir que el caso del "policía ful", el delincuente que se disfrazaba de agente para robar con el material oficial que le suministraba un policía del Rubín, "se podía haber evitado".

El Alcalde también anunció quién será el sustituto de José Manuel López al frente de la policía "hasta que salga la plaza". Se trata de Luis Manuel García Pena, actual jefe de la división operativa del cuerpo. Por orden de escalafón, el criterio elegido por el regidor para el cambio, el nuevo jefe debería haber sido el subinspector Porfirio Álvarez, pero se encuentra de baja prolongada. El Ayuntamiento también tomará medidas contra el subinspector que también fue detenido por su supuesta implicación en la trama, Fernando Corzo, aunque no serán inmediatas. "Analizaremos las cosas con tiempo y con sosiego para tomar decisiones adicionales y tratar de mejorar el servicio de la Policía Local en base a la ley", dijo Al alcalde "de forma implícita" en relación a Corzo. "Seguramente este marco nos obligue a tomar alguna decisión adicional", remarcó.

Explicaciones

Tras el anuncio del cese, la oposición exigió al Alcalde una explicación más convincente sobre su cambio de opinión en poco más de 24 horas al pasar de decir que carecía de datos para destituir al comisario a apartarlo de sus funciones de manera fulminante. El concejal popular Gerardo Antuña exige que Wenceslao López comparezca "en la comisión municipal pertinente" para aclarar cuáles son las "actuaciones cuestionables" del ya exjefe de la Policía Local y para detallar "el papel que han jugado él y su concejal de Seguridad Ciudadana en todos esos asuntos". Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, respeta la potestad del Alcalde para echar a López, pero también reclama "saber la causas de una decisión meditada". Los socios de gobierno del PSOE se mostraron de acuerdo con la medida, aunque Somos deslizó cierto desencanto por los tiempos de respuesta del Alcalde. La formación de Ana Taboada reclamó ya desde el primer día, una comisión de investigación y personarse en la causa, y ayer lo reiteró. El concejal Rosón pidió. "coordinación y diligencia, no actuaciones en respuesta a lo que cuentan los periódicos por la mañana".