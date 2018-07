El Supremo admite el recurso de los asesinos de Imran, que solicitan la repetición del juicio

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación presentados por Fadila Chardoud y David Varela, condenados en su día por la Audiencia Provincial en relación al asesinato del pequeño Imran, el niño que apareció muerto en una maleta junto a las vías del tren en Vallobín. Los presuntos autores del crimen -la madre del pequeño fue sentenciada a 20 años y ocho meses como cómplice y su expareja a 33 años y medio en calidad de autor material- habían solicitado la suspensión del juicio por una serie de aspectos e irregularidades que, según sostienen sus letrados, se produjeron durante el proceso, una petición que ahora será valorada por el alto tribunal.

La fecha fijada por el Supremo para deliberar y resolver los recursos es el próximo 11 de septiembre. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, "no es fácil" que el alto tribunal admita este tipo de recursos. Entre los argumentos esgrimidos por el letrado de David Varela para exigir la repetición del juicio se encuentran cuestiones formales, como las supuestas contrariedades que a su criterio se reflejan en el objeto del veredicto o en la transcripción del resultados de la votación. Fernando Barutell también defendió desde un principio que la declaración inicial de su cliente en comisaría no debería de haber sido tenida en cuenta al no haber estado asistido por el letrado que le debería de haber correspondido por el turno de oficio.

La abogada de Fadila Chardoud, al igual que Barutell, considera que durante el proceso no se admitieron declaraciones fundamentales para la defensa de la madre del niño. En el extenso escrito presentado junto al recurso, Belén González vuelve a insistir en que su cliente también era una víctima de violencia de género y que actuaba amedrantada por su expareja, entre otros muchos argumentos.