Vecinos de Teatinos sufren un "calvario" por ruidos, olores y defecaciones

Primero fueron los ruidos nocturnos de los bares; después, los olores a frituras que llegan de algunos pisos; ahora, las defecaciones en el portal. Éste es el "calvario" que, según sus propias palabras, pasan los vecinos del portal número 1 de la calle Puerto de San Isidro, en Teatinos. Una comunidad que ya ha interpuesto varias denuncias ante la Policía Local por los ruidos nocturnos, pero que no sabe cómo actuar tras amanecer ayer con dos grandes excrementos en el portal.

"Cuando entraba en el portal, a las nueve y media de la mañana, me encontré con los excrementos que ya anunciaban un olor nauseabundo y muchas moscas", relata Chechu Alonso, uno de los vecinos. Su reacción fue inmediata: presentar una denuncia. "Pero en la Policía Local me dijeron que no podía porque no conozco a los autores de los hechos. No entiendo nada. Más aún, me dijeron que como el portal es propiedad privada tendríamos que limpiarlo los vecinos", detalló, aunque finalmente fueron los operarios de Focsa, la concesionaria del servicio de limpieza, quienes lo hicieron. "Se portaron muy bien, al contrario que en la Policía Local", sostienen los vecinos. Otro residente, José Antonio Ordóñez, que vive en el primero, incide además en la necesidad de acabar con los ruidos de los bares y lamenta que sus denuncias cayeran "en saco roto".