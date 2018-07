El Bulevar de Santullano son "tres años de propaganda y engaños", denuncia el PP

"La auténtica realidad del Bulevar de Santullano son tres años de propaganda y engaños que no se ven materializados ni siquiera en un papel". Así de crítico se mostró ayer el concejal popular Fernando Fernández-Ladreda en su análisis sobre el nuevo retraso en el proyecto de la transformación del tramo urbano de la "Y".

Ahora, después de que LA NUEVA ESPAÑA revelara que los redactores del proyecto han solicitado una nueva prórroga, Ladreda afirma que se ha conodio "la auténtica realidad". "Los ganadores del concurso de ideas", resume, "no saben nada del Ayuntamiento; su solicitud de prórroga del pasado 21 de Mayo no ha merecido respuesta. Y como el Ayuntamiento y el Principado siguen sin entenderse y como a día del escrito -2 de julio- no tienen ni confirmación del acuerdo entre Administraciones ni de la solución técnica finalmente adoptada, solicitan se aplace la fecha de término de la prórroga sine die hasta que esos aspectos queden resueltos".

Estos son, para Ladreda, los "tres años de propaganda y de engaños" que, según su razonamiento, sintetizan los problemas de la ciudad: "la demagogia no suele ser compatible con realidad, la gestión y las soluciones, y eso es lo que tenemos en Oviedo, el despropósito del Bulevar es el más claro ejemplo".

Debido a la incertidumbre sobre el desarrollo y los plazos para completar el plan, la empresa ganadora se decidió a dividir el proyecto en entregas. Ladreda recuerda que en ese momento, principios de junio, ya se conocían deficiencias de cooperación, ya que la empresa requirió datos al Ayuntamiento sin respuesta de este, conociendo más tarde, el 23 de junio, una nueva paralización porque el consistorio no había enviado los mapas de redes de servicio afectadas por las obras. Además, Ladreda desliza otras críticas relativas al proyecto, como el rechazo, insiste, de algunos vecinos como los de la Monxina que no quieren aparcamientos en el lugar que se plantea.