El PP reclama una comisión monográfica sobre Seguridad Ciudadana

El PP redobla su presión sobre el área de Seguridad Ciudadana. El concejal de los populares Gerardo Antuña confirmó ayer, tal y como venía avisando desde principios de semana, que reclamará al equipo de Gobierno una comisión "monográfica y extraordinaria", "necesaria" ante el desarrollo de "hechos nada superfluos, sino acontecimientos muy relevantes en un área fundamental que afecta directamente y de forma transcendental a la seguridad de la ciudad y de los vecinos".

Antuña espera que el tripartito ofrezca "muchas respuestas" tras lo ocurrido en los últimos días, semanas, dice, "convulsas" que exigen que se celebre una Comisión extraordinaria y monográfica para que "desde el gobierno local respondan de forma clara y contundente a estos hechos".

Por un lado, Antuña quiere que el Alcalde explique su cambio de criterio, dice, tras las declaraciones que hizo en la junta de portavoces y ante los medios de comunicación y la decisión al día siguiente de cesar al jefe de policía de su puesto. "¿Qué sucedió para este repentino cambio de criterio?", se pregunta el concejal.

Por otro, Gerardo Antuña también quiere conocer si hubo presiones por parte de la jefa de bomberos al tribunal de las oposiciones para las plazas de subinspector. La carta de disculpas colgada en el tablón del cuartel por la jefa de bomberos, analiza Antuña, "parece que contradice claramente la versión hecha por el Concejal en la que decía que tales presiones nunca habrían existido". Por todo ello exige "que se aclare el conocimiento que el edil tenía del asunto y por qué no lo comunicó antes". "No es de recibo", concluye, "que la oposición no tenga conocimiento de asuntos de esta gravedad por el Gobierno y que lo conozca por los medios".