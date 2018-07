El Alcalde, contra Somos: "No se puede ser gobierno y oposición, es faltar al respeto"

El Alcalde de Oviedo, Wenceslao López, aprovechó ayer una participación improvisada en la asamblea de la agrupación municipal socialista de Oviedo (AMSO) para precalentar los motores de la precampaña y reprochar la actitud de estas últimas semanas de sus socios en el gobierno. El ataque a Somos, formación a la que sin embargo no llegó a nombrar nunca, quedó claro a todos los presentes. "No se puede ser gobierno y oposición, no se puede ir con los de la feria y volver con los del mercado", protestó. Actuar así, que es la práctica de la formación de Ana Taboada según dejó entrever, es "una falta de respeto a la institución y a los mínimos principios de la ética política".

El regidor clamó contra la política que "usa los gestos en lugar de la gestión", y la ejemplificó con la plataforma vecinal SOS Viejo Hospital (a la que tampoco citó con su nombre) por haberse adueñado de un proyecto que no es suyo. La recuperación del Cristo, explicó en la AMSO, "ha sido un proyecto relanzado por los socialistas", y sacó pecho por ideas en marcha como el centro social modular y haber propiciado un nuevo uso para el edificio de silicosis.

Los ataques a Somos también los había dirigido por la mañana cuando se le preguntó por la propuesta de sus socios de recuperar los directores generales, al hilo de las peticiones sindicales de fichar en otras administraciones un nuevo jefe para la policía. "Hay un dicho asturiano, lo de coger el rábano por las hojas, pues aquí no hay rábano, ni hojas". Para López, relacionar el caso de la Policía con los directores generales no es posible. "Se puede relacionar una mariposa con un tsunami, porque todo en la filosofía es posible, pero ese tren no pasaba por aquí", concluyó.

De nuevo en la AMSO, Wenceslao López analizó el contexto de roce con Somos en clave preelectoral. "Entramos en una etapa crítica, a un año y medio de las elecciones. Estamos en la recta final, empezará a caldearse el ambiente político y cuando llegue el turrón se pondrá todo más duro". Esa dificultad se debe, explicó, a que el tripartito de Oviedo es "un gobierno de tres grupos que compiten por un mismo espacio", y por eso, concluyo ante los socialistas, "se van a ir viendo actuaciones que van a alterar el equilibrio del equipo de Gobierno". "Ignorarlo", admitió, "es una estupidez".

Ante los afiliados, López no dudó en repasar otros asuntos de actualidad como las negociaciones sobre la Fábrica de Armas, ejemplo, dijo de "diálogo". Se logró llegar a acuerdos con gobiernos del PP y ahora se espera hacer lo propio con Margarita Robles en el Ministerio. Lo mismo con la Iglesia y el Martillo de Santa Ana que, aventuró, finalmente es muy posible que tiren los muros y se convierta todo en espacio de uso público.

Con la jefa de Bomberos

En su repaso a la actualidad, ayer el Alcalde también avaló la acción de la jefa de Bomberos en el incidente ante un tribunal de una plaza a subinspector. Carmen del Prado "no quiso influir", explicó López, sólo "trató de defender a una persona" y tuvo el "valor de hacer público su acción". "No se puede jugar con la profesionalidad", concluyó.