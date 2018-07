El Gordo llega a Oviedo en pleno verano y deja 7 millones con el primer premio de la lotería

La Lotería Nacional descargó ayer en Oviedo uno de los mayores premios de los últimos años. El gordo, que es esquivo en Navidad, vino a caer en pleno verano, con siete millones de euros del primer premio del sorteo especial de julio. La capital asturiana compartió el premio con la localidad murciana de Lorca, donde se vendieron otros 35 décimos del número agraciado, el 86.867. El sorteo fue generoso con Asturias. En Gijón, en una administración de la avenida de Portugal, cayó un segundo premio, dotado con 250.000 euros, al número 90.602.

Oviedo acaparó el primer premio, que en este sorteo extraordinario estaba dotado con un millón de euros al billete. La administración La Paloma, ubicada en el número 11 de la calle Río San Pedro, en plena ruta de vinos, distribuyó nada menos que setenta décimos. La cafetería Fórum, en la plaza de la Paz, se llevó la mayoría, treinta décimos que adquirieron los propietarios y la clientela habitual. Otros veinte décimos fueron a parar a una sidrería próxima a la administración de lotería, El Jardín, en la calle Campoamor. Y el resto se vendieron en ventanilla, entre ciudadanos particulares.

El sorteo comenzó a la una de la tarde y media hora después ya se conocía que el premio más importante había recaído en Oviedo. Carmen González Rozada, la lotera, ya estaba preparando el cierre de su oficina. Fue entonces cuando recibió la noticia y esperó, con su padre, a que la delegación de loterías en el Principado le hiciera llegar el cartel que da cuenta de que el premio se había entregado allí. Durante la espera nadie se acercó hasta allí, para hacerles saber que tenía un décimo premiado. "Supongo que estando en pleno verano y a estas horas, la gente no se habrá dado cuenta", especulaba.

No es la primera vez que la fortuna pisa La Paloma. Este mismo año, la administración entregó un segundo premio en febrero, de 120.000 euros por cada serie, y también dio un segundo en 2003 y otro primero en 2002. A pesar de que la suerte pasa a menudo por sus manos, Carmen González nunca juega a la lotería. De todos modos, ayer, mientras sostenía el cartel que anunciaba el premio, aseguraba que "siempre hace ilusión repartir el dinero".

Dos calles más arriba de la administración de lotería La Paloma, en la sidrería El Jardín, habían recibido incrédulos la noticia del primer premio. Víctor Manuel Rivera, el propietario, y uno de los camareros, Luis Gonzalo Fernández Regueira, se lamentaban de su mala suerte sin perder el buen humor. De los veinte o treinta décimos que se llevan cada semana para repartir entre la clientela siempre se reservan uno, salvo en esta ocasión en que un descuido los ha dejado con las manos vacías. Ayer por la mañana nadie se acercó por la sidrería a celebrar el premio, y esperaban que alguien se dejara caer por la tarde, aunque en pleno verano y en un día de playa como lo fue ayer daban por sentado que mucho aún no se habrían enterado.

El segundo local premiado en Oviedo fue la cafetería "Fórum", en la plaza de la Paz. Los propietarios tienen por costumbre coger todas las semanas varios décimos de un número de lotería, que ponen a la venta entre su clientela. Cada semana cambia el número, pero siempre acaba en siete. Con el del último sorteo, Lisardo y Roberto González, padre e hijo, acertaron de pleno y han repartido entre los habituales de su negocio tres millones de euros, en treinta décimos.

También ellos se reservaron algunos, aunque sobre la cuantía de lo que se han embolsado prefieren ser discretos. Fue una clienta que escuchaba el sorteo de la lotería en la radio, con sus auriculares y a pie de barra, la que les dio la noticia del premio, en tiempo real, y a partir de ese momento llegaron las confirmaciones y la voz se corrió rápidamente. Su padre, Lisardo González, llegó poco más tarde, después de saber la buena nueva: "Lo vi en la televisión, sonó el teléfono y Roberto (su hijo) nos avisó". De hecho, Roberto González llamó por teléfono a muchos clientes, que a fuerza de frecuentar su local ya son como de la casa.

Los hosteleros llevan años cogiendo la lotería en la administración de la calle Río San Pedro, por la estrecha amistad que tienen con los loteros, una familia que regenta la administración desde hace muchos años.

Algunos de los clientes afortunados se pasaron ayer por la mañana por el bar de la plaza de la Paz y algunos se quedaron a tomar el vermú, como suelen hacer otros sábados. No hubo una gran celebración y Roberto González comentó que quizá haya que pensar en una más adelante. Este año están de aniversario: "Llevamos veinte años en el barrio y este premio llega para celebrarlo", declaró Roberto González.

Entre los agraciados con los décimos del Fórum estaba la que fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Oviedo Inmaculada González, que todas las semanas compra un boleto en el bar, a medias con el propietario de un negocio de la zona. "Me lo gastaré en mis hijos", comentó, mientras disfrutaba de la mañana con su marido y unos amigos. No es una gran jugadora, pero nunca olvida su lotería en el bar del barrio. Miguel Fernández, el camarero que atendía la barra del Fórum, no se quedó con ningún décimo. "A mí me tocó el 2 de diciembre: fui padre", bromeó.