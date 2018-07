Bad Bunny se borra de Twitter tras su polémica en Oviedo

La polémica acabó con el Twitter de Bad Bunny. Un día después de que el cantante portorriqueño provocara una tormenta en las redes sociales al difundir que un salón de belleza de Oviedo no le había querido hacer las uñas por ser hombre, su cuenta de Twitter ya no existe. Aunque no hay constancia de una relación causa-efecto entre el incidente de Oviedo y su salida de la red social, durante toda la jornada el cantante ha estado recibiendo comentarios a favor y en contra sobre su ataque al establecimiento ovetense que se negó a atenderle. No es en realidad la única polémica que Bad Bunny mantenía hoy en Twitter, pero al menos en tres ocasiones publicó mensajes y los borró a los pocos minutos. En uno de ellos parecía mostrar algún tipo de crisis personal: "hoy no es un buen día".







Bad Bunny había borrado también en su cuenta de Instagram la publicación original en la que denunciaba el incidente en Oviedo. En ella calificaba el negocio de "apestoso", criticaba que en pleno año 2018 no hicieran las uñas a un hombre en un salón de belleza. "¿En qué estamos, en el puto 1960?", se preguntaba el cantante.



Sus quejas llevaron a la legión de seguidores (12,6 millones en Instagram, el séptimo artista con más audiencia mundial en Spotify con 40,3 millones de oyentes al mes) a atacar en las redes al salón de belleza de Oviedo, también telefónicamente, pero hoy las cosas empezaron a cambiar y Bad Bunny se empezó a encontrar con muchos mensajes en los que le recriminaban su actitud.





Dude, cuando te preguntaron si eras gay por las uñas respondiste "quien tenga dudas de mi sexualidad que me traiga a sus mujeres a casa, que ya verán como les pongo a criar a mis hijos", ¿en qué año estás? ¿en el puto 1960? — Miroslava Valdovinos (@CigarrosDeMiel) July 23, 2018

Además, el propio salón de belleza salió a contestar las críticas del músico. No fue el único problema con el que tuvo que lidiar hoy el portorriqueño. Los roces con su compatriota , también se transformaron en tweets afeándole recientes declaraciones.Sea por Anuel o por el salón de belleza de Oviedo, por el momento Bad Bunny no ha podido con la presión y se ha borrado de Twitter para desilusión del medio millón de seguidores que acumulaba en esa red.