La SOF cede al Ayuntamiento el Día de América en Asturias para salvar el desfile

"Asistí al nacimiento de la SOF a mediados de los años cuarenta del pasado siglo y ahora vengo a su muerte". El socio número uno de la Sociedad Ovetense de Festejos, Elías Aguirre, no votó ayer ni a favor ni en contra de que el Ayuntamiento se haga cargo este año de la organización del desfile del Día de América en Asturias. Tampoco se abstuvo. Simplemente tomó asiento y cuando pidió el turno de palabra, justo antes de la votación, no se la dieron porque ya había manos alzadas. Otra decena de socios hizo lo mismo. Más que un síntoma de pasotismo, aquello fue la forma de demostrar su descontento con las opciones que había sobre la mesa. O el Ayuntamiento organizaba este año la fiesta del 19 de septiembre u Oviedo se quedaba sin ella por primera vez en 68 años. Al final hubo 44 votos a favor de delegar en el municipio, dos abstenciones y ninguno en contra. Es decir, sólo 46 socios del total de 3.800 que hay en la SOF participó en una decisión tan trascendental. Quince estuvieron en persona y 31 votaron a distancia por delegación de sufragio.

Para el concejal de Cultura y todavía presidente efectivo de la SOF, Roberto Sánchez Ramos, "la responsabilidad de los socios ha hecho posible que se pueda organizar el desfile". Sin embargo, la oposición municipal lo ve de otra manera. La edil popular Belén Fernández Acevedo cree que la cifra de asistentes a la asamblea fue ridícula y que 44 personas no representan el sentir de la SOF. De hecho, ella y otros miembros del PP que a su vez pertenecen a la Sociedad Ovetense de Festejos no alzaron la mano ni pidieron turno de palabra en el Palacio de Calatrava. A su juicio, el futuro de la fiesta del 19 de septiembre pasa porque el Alcalde consiga un acuerdo de todos los grupos de la corporación municipal, comprometiéndose a que el Ayuntamiento -en virtud de los informes de la Fundación de la Universidad- contrate con la SOF a partir del año que viene la realización del Día de América en Asturias. Tampoco respaldó la decisión final el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, cuyo voto aparece como abstención en las actas de la asamblea. "Hacer que recaiga sobre los socios la responsabilidad de que haya o no desfile es injusto. El responsable final es Sánchez Ramos", dijo.

Precisamente Sánchez Ramos, sentado junto al alcalde, Wenceslao López, anunció ayer que el Ayuntamiento concederá a la SOF una subvención de "180.000 ó 190.000 euros" a partir de 2019 únicamente para organizar el Día de América en Asturias. El concejal de Cultura zanjó así la pregunta formulada por uno de los socios sobre la posibilidad de que la Sociedad Ovetense de Festejos contratase a una empresa la organización de las fiestas.

"Esta junta directiva no está en condiciones de sacar a concurso público el Día de América en Asturias. Tampoco daría tiempo. El año que viene el panorama económico cambiará", explicó el concejal de Cultura.

Varios socios tomaron la palabra durante la asamblea para mostrar su enfado o plantear dudas. Así, el arquitecto Felipe Díaz de Miranda -que se hizo socio de la SOF la semana pasada- exigió una auditoría sobre el estado de las cuentas y preguntó, entre otras cosas, quién redactó los nuevos estatutos de la SOF que el Principado ha dejado en "stand by" al detectar errores formales. Al parecer, un despacho de juristas contratado por 700 euros fue el encargado de elaborar la nueva normativa, que la SOF deberá enmendar antes del 5 de agosto.