Rosón amplía por su cuenta al alumbrado la auditoría del "caso Enredadera"

El edil de Economía, Rubén Rosón (Somos), anunció ayer por su cuenta la ampliación al área de alumbrado de la investigación interna que el tripartito pone ahora en marcha sobre el "caso Enredadera" y que, en un principio, y según lo acordado en la Junta de Gobierno celebrada a mediodía, se iba a limitar a los Bomberos y a la Policía Local. Sin que los portavoces de sus socios (PSOE e IU) tuvieran conocimiento, Rosón también indicó que, junto a la documentación del alumbrado, que depende de la edil socialista Ana Rivas, va a pedir a Contratación todos los contratos que reclamaron los agentes de la UDEF durante los registros que llevaron a cabo en dependencias municipales el mes pasado.

"Hay empresas, algunas licitadoras y otras adjudicatarias de esos contratos, que podrían estar alrededor de la trama", argumentó Rosón para explicar la ampliación al área de alumbrado de la investigación sobre "Enredadera", un caso que está tensionando las relaciones en el tripartito, como quedó de manifiesto ayer tras la Junta de Gobierno en la que también se decidió la personación del Ayuntamiento en la causa judicial. Los portavoces de Somos, PSOE e IU comparecieron ante los medios por separado y no se ahorraron reproches más o menos velados. Así, mientras Rosón celebraba que sus socios "han cambiado de opinión" respecto a la personación, algo que, a su juicio, "ya se pudo haber hecho hace meses", la socialista Ana Rivas calificaba de "absolutamente impresentable" que Somos critique que no se haya actuado antes. Y es que, según indicó, el Gobierno no dispuso hasta ahora de un informe de la Abogacía municipal que le amparase para dar el paso.

La Junta de Gobierno también abrió ayer un expediente por la retirada de una multa de la Policía Local a Ramón Argüelles, coordinador regional de IU. El portavoz municipal de la coalición, Iván Álvarez, respaldó la medida e indicó que "en materia de transparencia no nos importa quién, cuándo, dónde o cómo".