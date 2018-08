Oviedo no se atasca

Fiesta grande en toda España.15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen. Sol y calor en Oviedo. La "escapada" a la costa de numerosos vecinos se daba por descontada. Sin embargo, la capital asturiana no quedó desierta. Las piscinas, el Antiguo y numerosas terrazas presentaron un gran ambiente, sin los agobios propios de las zonas en las que se concentran las playas o los eventos festivos. Y también los atascos. Vecinos y visitantes disfrutaron sin apreturas de una de las mejores jornadas del verano en lo meteorológico.

El reloj marcaba el mediodía y decenas de personas abandonaban la plaza de la Catedral, tras asistir a la misa matutina. Entre ellos, varios turistas dispuestos a continuar su visita a Oviedo. Era el caso del malagueño Eduardo Gross, encantado con la temperatura asturiana. "He aprovechado que es fiesta para venir junto a mi mujer a conocer la ciudad. Ahora, iremos al casco antiguo y, para comer, ya tenemos localizado un restaurante en el que degustar la gastronomía típica de aquí", afirmó este andaluz.

Las sidrerías de Gascona y los restaurantes del Fontán rozaban el lleno a primera hora de la tarde, con variedad de nacionalidades entre la animada clientela. Franceses, alemanes e ingleses se daban un respiro entre culete y culete, a la espera de un cachopo o de cualquier otra especialidad asturiana. Más de uno llegó a la ciudad en peregrinación hacia Santiago de Compostela.

Pero no sólo había turistas ayer en Oviedo. Los vecinos también disfrutaron de la ciudad. Patricia Fernández aprovechó la festividad para visitar el Museo de Bellas Artes de Asturias y tomar un aperitivo por el Antiguo. "Hay un gran ambiente", reconoció está ovetense, encantada con el museo. "Me ha gustado mucho y también me ha sorprendido la cantidad de gente que hay en la ciudad hoy para ser fiesta", aseguró.

El mejor ambiente veraniego también se adueñó de la piscina del Centro Asturiano, con una gran afluencia de bañistas. "Muchas personas huyen de los atascos que hay para ir a la playas y se quedan aquí para disfrutar de nuestras instalaciones", explica el encargado de las piscinas, Sergio Roso. Una de las muchas familias que decidió pasar el día de ayer en el Centro Asturiano fue la de María Villazón. "Aprovechamos para venir por la mañana y pasamos aquí todo el día. Nos ofrece mucha comodidad un sitio como éste en días de fiesta como hoy. A las crías les encanta", comentó la mujer, mientras las niñas se daban un refrescante chapuzón.