El Campillín se queda sin fiestas

El Campillín no tendrá fiestas de San Mateo. El parque ovetense no tendrá chiringuitos este año, que es lo que estaba previsto y lo que se hizo en años anteriores. Desde un principio se había fijado la instalación de dos casetas festivas en el parque y la semana pasada se realizó el sorteo para asignarlas al igual que se hizo con los chiringuitos de la Corrada del Obispo. Los adjudicatarios fueron el colectivo La Ciudadana y la Asamblea moza d'Asturies. Ninguno se instalará allí pero tampoco han renunciado a tener un chiringuito.

Los dos colectivos han alcanzado acuerdos de colaboración con los responsables de los dos chiringuitos de la Corrada del Obispo, La Folixaria, que acogerá a la Asamblea moza d'Asturies y Empane social media que se asocia con La Ciudadana. Así que finalmente en la Corrada del Obispo estarán La Folixaria y La Mateína, el chiringuito del colectivo La Ciudadana.

A su vez, Empane Social media que tenían plaza en la Corrada no tenía chiringuito. Sus responsables explicaron ayer que se les adjudicó la plaza el jueves a primera hora de la tarde y tenían que presentar el proyecto de instalación en el Ayuntamiento al lunes siguiente. "Teniendo en cuenta que el sábado 8 de septiembre era fiesta, era imposible poder elaborar el proyecto de instalación para cumplir los plazos", explicaron ayer desde Empane. La solución llegó del otro lado, desde el Campillín. A La Ciudadana no le hacía ninguna gracia tener que irse al parque, una zona menos concurrida. Unos tenían la plaza pero no la caseta y otros la caseta pero no el espacio que les gustaba, "así que llegamos a un acuerdo y al final nos asociamos", explicaron.

Al revés se hizo con los otros colectivos. La gente de Asamblea moza d'Asturies, que estaba en el Campillín decidió asociarse con un chiringuito ya existente, La Folixaria. El primer reserva del Campillín, la asociación Paraíso Local Creativo, tampoco se ha quedado sin participar en las fiestas ya que se ha integrado en La Mateína, junto a los adjudicatarios oficiales, de Empane social media.

Una arquitectura chiringuitera para disponer de mejores espacios.