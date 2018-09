El modern-jazz de José James completa hoy la programación del escenario grande

El vocalista americano de modern-jazz José James pondrá el punto final a la primera jornada de los conciertos que se ofrecerán en la plaza de la Catedral. La actuación comenzará, de forma aproximada, a las 11.30 horas, dependiendo de lo que se extienda el show de la sueca Neneh Cherry.

El estilo del cantante, que aúna influencias del jazz, el blues y el indie-rock, se acerca en muchas ocasiones a lo que se espera de un cantante de rap. Y de él se dice que "es el cantante de jazz para la generación del hip-hop". Algo que casa perfectamente con la actuación anterior y casi seguro que gustará a quienes no le conozcan y se acerquen al concierto de la cantante sueca.

San Mateo será la sexta parada de la gira mundial "Jose James celebrates Bill Withers", la cual llevará al cantante y a su banda, que vienen de tocar en capitales europeas como Amsterdam o Berlín, a ciudades como Tokio. Tour en el que se presenta su último trabajo "Lean On Me", del cual, de momento, sólo está disponible el sencillo "Use Me". De acuerdo con las redes sociales del artista, el disco completo ya puede reservarse para su compra el día de su lanzamiento, eso sí, en formato vinilo.