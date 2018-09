En Oviedo también hay tapas de registro con el nombre del Ayuntamiento de Avilés

La tapa de registro de con el nombre de Gijón que lucía en la Losa --sustituida dos días después de haberlo publicado este diario-- no es la única loseta de hierro de otros municipios que se ha colado en Oviedo. En el barrio de Ciudad Naranco, por poner un ejemplo, hay al menos dos del Ayuntamiento de Avilés. "Claro que nos habíamos dado cuenta. Aunque parezca que la gente no se fija no es así. Es rara la semana que no nos lo comenta alguien", asegura la propietaria de un negocio de la zona.

Las tapa "foránea" de Ciudad Naranco a la que se refiere la mujer se encuentran en la calle Torrecerredo, pero los vecinos sostienen que la firma de otros concejos e incluso de otras ciudades que no son asturianas "están por muchos puntos de Oviedo".

La tapa de registro que llevaba el nombre del Ayuntamiento de Gijón estaba en el cruce de las calles Peña Santa de Enol y Tito Bustillo. Fuentes consultadas atribuyen este tipo de "intromisiones" a "errores de las contratas" que se encargaron de las obras en la ciudad en los últimos años.