Los técnicos municipales estudian el proyecto de seguridad del Auditorio

Los técnicos municipales están analizando en estos momentos el proyecto redactado por Adolfo César Díaz Rubio para acabar con las carencias en materia de seguridad contraincendios que se han detectado en el Auditorio Príncipe Felipe de la ciudad. Según la concejala de Infraestructuras, la socialista Ana Rivas, una vez recibido, el documento ha sido trasladado a los especialistas del área para que determinen si su contenido se adapta a lo que requirió el gobierno local. De ser así, según Rivas, se pasará a la fase de contratación de las obras que se estimen necesarias. En todo caso, la edil apuntó que los técnicos apenas han iniciado el análisis del proyecto y que, en consecuencia, desconoce cual será su dictamen.

Deficiencias

El concejal del PP José Ramón Pando preguntó ayer por este asunto a Ana Rivas en la comisión de obras y las conclusiones que obtuvo no coinciden con las expresadas por las concejalas del ramo. "Pretenden dejar el proyecto encima de la mesa para revisarlo y probablemente no lo van a a aceptar". A su juicio, la contestación de Rivas "no hace sino corroborar que Díaz Rubio ha debido encontrar muchas menos deficiencias que aquel listado que abocaba al Ayuntamiento a cerrar el Auditorio".