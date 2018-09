Almeida: "No tenemos unas fiestas dignas de capital de provincia"

El presidente de la patronal de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) cree que Oviedo se merece un San Mateo mejor. "No tenemos unas fiestas dignas de capital de provincia". Para José Luis Álvarez Almeida, las actuaciones musicales y de ocio no están a la altura. A su juicio, no hace falta más que echar un vistazo al ambiente de Gijón, Avilés o Santander durante sus fiestas para darse cuenta de que "esas ciudades están a reventar y su programación tiene más eco nacional".

Álvarez Almeida acusa al tripartito de haber ignorado a los hosteleros ovetenses para elaborar la programación de las últimas tres ediciones de San Mateo. "No hemos tenido ni una sola reunión con el equipo de gobierno". Afirma que para lo único que la alianza entre PSOE, Somos e IU quiere a los hosteleros es para que paguen impuestos. Así, asegura que mientras que los profesionales no tuvieron la oportunidad de pagar las deudas pendientes con el Ayuntamiento antes de que se sortearan las casetas de las fiestas en el paseo del Bombé, el Ayuntamiento sí le dio esa oportunidad a los chiringuitos. Además, califica de "tomadura de pelo" el sorteo de esas casetas. "Primero sólo podían ser 14 por razones de espacio y luego terminaron siendo 16 porque Roberto Sánchez Ramos se las sacó de la chistera cuando vio que no le quedaba más remedio".

Almeida sólo salva una cosa de San Mateo. El buen hacer de los hosteleros y la impugnación que hicieron del sorteo de casetas del Bombé al apreciar irregularidades.