"Cerramos la gira en Oviedo, a mí me hace especial ilusión"

El guitarrista Luis Rodríguez, la representación asturiana de los fundadores de "León Benavente", habla con LA NUEVA ESPAÑA de cara al concierto que ofrecerán hoy en la plaza de la Catedral. El grupo de indie rock surgido de entre los músicos de Nacho Vegas llega a San Mateo para cerrar una larga gira que les ha llevado por toda España y a "cruzar el charco".

- Vienen de una gira de dos años y ponen el broche en San Mateo

-Desde que empezamos la presentación de nuestro segundo disco, "2", prácticamente no paramos de tocar. Y ahora cerramos la gira aquí en Oviedo, cosa que a mí me hace especial ilusión por lo que me toca, claro.

- Estuvieron en Sudamérica, por lo que traspasan fronteras con León Benavente, ¿Hay diferencia entre el público de allí y el de aquí?

-Son dos tipos de público completamente distintos. En España, desde que empezó el grupo, hubo mucha conexión con un gran sector, de quienes no tenemos queja. Y pese a lo complicado de los saltos a Sudamérica tenemos bastante respuesta allí, algo que nos sorprendió mucho. Como público son muy entregados, muy viscerales. Son un flipe, molan muchísimo.

- A ver cómo responde el público asturiano, seguro que bien, ya que usted juega en casa?

-No me meta más presión (risas). No, nosotros esperamos, y por supuesto que nos encantaría, que la peña conecte y se lo pase de puta madre. Es lo que lleva pasando en todos los bolos. Sería muy triste que en mi tierra? aunque con la experiencia que tenemos en Asturias irá todo estupendamente. Y veo un factor bastante guay en este concierto, que es que la plaza de la Catedral es más parecida a un festival. No es lo mismo que tocar en una sala que la gente te va a ver, hay gente que no te conoce. Lo que es un factor interesante, porque hay un porcentaje del público que nos va a conocer ese día, lo que está genial.

- Tocan en la que puede ser la noche más variada?

-Sí, sí, tocamos con "la Mala", que nos mola muchísimo y con Juancho (Sidecars), que el pobre hombre acaba de tener un accidente con la pata, y pensé que no iban a poder tocar, pero vienen porque son unos profesionales enormes. Somos tres apuestas distintas y muy complementarias. Igual soy muy optimista (risas) pero sería un concierto que me encantaría ver. ¿"La Mala", "Sidecars" y un grupo como el nuestro? Creo que es una noche guay y que, a mí, me prestaría. Todo lo que sea mezclarse y escuchar otra música? es un placer. Que igual no te gusta, pero no hay que "encabronarse", porque los hay muy talibanes que dicen "esto es una mierda", pues que escuchen otra cosa, mira que no habrá música

- ¿Qué podemos esperar de este concierto de "León Benavente"?

-Para nosotros va a ser muy especial, porque es el último y más aún para mí porque es en mi tierra. Voy a estar que me quiero morir de felicidad. Pero bueno, los conciertos de "León Benavente", para los que no nos hayan visto, pues son muy enérgicos, y tienen algo muy guay que no sé explicar, pero que veo en cada actuación. Una conexión con la peña muy directa y muy de verdad. Y en este esperemos que más porque cerramos una gira en la que el grupo evolucionó para bien. Va a ser algo emotivo para nosotros y eso es algo que inevitablemente se va a ver.

- Sacaron un EP en 2017, "En la Selva", cuatro canciones que ¿son un adelanto de un disco nuevo que están preparando?

-Esa es la jugada, no vamos a pararnos ahora. Nosotros en el tiempo libre que tenemos entre giras con León Benavente y giras con Nacho, vamos pensando en cosas. Y nuestra intención, no te puedo revelar más, no por nada, sino porque estamos todavía en la fase inicial, sería sacarlo para el año que viene. Como diría Aznar "estamos trabajando en ello".

- Con todo lo que hacen, ¿de dónde sacan el tiempo para componer?

-Hay que partir de la base de que la música es algo muy importante para los cuatro, casi nuestra vida, entonces es muy fácil sacar tiempo y "sacrificarte" por algo que te da la vida y te da placer. Como es algo que nos apasiona pues es muy fácil hacerlo, lo hacemos por amor, pero si además nos podemos ganar la vida y poder seguir yendo a sitios a tocar y que la gente venga a vernos... mejor. Eso es el éxito. Todos llevamos muchos años en esto, y es por esa experiencia por la que sabemos valorar que esto es algo importante y que nos ha cambiado la vida.