Diego Barceló: "El golpe de suerte de la economía española se está terminando"

"El golpe de suerte que vive la economía española se está terminando. Sin ir más lejos, el Banco Central Europeo (BCE) dijo esta semana que la compra de bonos finalizará a final de año y eso irá acompañado de la primera subida de tipos de interés en ocho años".

Así lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el economista Diego Barceló Larrán, autor del libro "Economía española en 650 palabras". Barceló no dio demasiada tregua al optimismo al analizar las perspectivas de la economía española para el próximo año. Si algo dejó claro es que las cosas serán distintas y cambiarán los contextos nacional e internacional. "La economía española no está tan fuerte como parece. Creció en los últimos tiempos más de lo debido, por un golpe de suerte. El peligro es que el Gobierno está confundiendo la fuerza del viento con la potencia del motor". "Subirá el precio del petróleo y eso hará aumentar al gasto", aseguró. A juicio de Barceló, la economía española está otra vez produciendo a su máxima capacidad, y no es el momento de pedirle más esfuerzos. Barceló consideró preocupante "el error de diagnóstico del Gobierno, que va a aumentar los impuestos, añadiendo una presión de demanda cuando la economía ya está produciendo al máximo. Es lo que hizo Zapatero, aumentar el gasto y crear el segundo déficit exterior más grande del mundo por detrás del de Estados Unidos", indicó el especialista.

Diego Barceló realizó un breve repaso a los ejercicios económicos más recientes. "En 2011, la economía española estaba en fase terminal, en una profunda crisis, con un déficit de 35.000 millones. En 2012, se tomaron nuevas medidas en los ámbitos financiero y fiscal con el mayor recorte de gasto público de la historia de España", recalcó.

En el año 2012, el Gobierno pidió un préstamo a la UE. "Fue como si a alguien le operan a la vez el pulmón, el corazón y el hígado", resaltó. "En 2013 la economía pasó a la UVI. Fue el quinto año sin crecimiento económico y la deuda pública seguía creciendo. Las empresas demostraron una adaptación enorme y exportaron como nunca. En 2014 de pasa de cuidados extensivos a planta y se reduce el paro". Barceló criticó que el Gobierno se sustente en "la izquierda radical de Podemos y en los separatistas".