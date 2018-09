Puños en alto para ver a Neneh Cherry

Un sobrio teclado, un escueto "hola" en castellano y una imponente -y puntual- Neneh Cherry dieron el pistoletazo de la salida a los conciertos de San Mateo con la canción "Fallen Leaves". Sobre el escenario, un arpa sin dueño llamaba la atención. El misterio se resolvió al explicar la cantante, en una mezcla de idiomas, que "tras un extraño viaje" el vuelo del encargado del arpa "se había retrasado". En el concierto no faltó su hit de los 90 "Woman", que dedicó con un puño levantado, cómo no, a "todas las mujeres". El feminismo y la destreza musical fueron la tónica, que luego seguiría, en lo que a la pulcritud en la ejecución se refiere, el cantante José James.

Entre elogios a una ciudad y una plaza, que se fue llenando progresivamente, Neneh Cherry desplegó todos sus recursos. Y pasó de un rapeo frenético a la práctica recitación de versos. El escenario, de forma igual de progresiva, se fue llenando de intérpretes.

Especialmente celebrada fue la llegada de la encargada del arpa, que llegó justo para la llamativa versión del clásico "I've Got You Under My Skin".

La cantante, que también se centró en sus nuevos trabajos, avisó de que tenía "a sus pequeñas amigas las letras (impresas en un atril) para no perderse 'en el bosque'".

El feminismo fue una constante. Entre tema y tema, la artista hizo especial hincapié, siempre con un puño en alto, en los derechos de las mujeres, y el público celebraba cada una de estas referencias. También, cada palabra en castellano de una sueca que vivió durante siete años en Málaga.

El espectáculo fue conectando cada vez más con un público que terminó entregado pidiendo bises y ovacionando a la cantante y a su banda. Los músicos respondieron en castellano: "Dos más, siete segundos". El grupo no faltó a su palabra y entregó lo prometido. Unos siete segundos tardaron en volver a tocar y sonó, justamente, "7 seconds", el éxito de Youssou N'Dour y la propia Neneh. El último bis fue "Buffalo Stance" su primer éxito de finales de los ochenta.

Con ese tema, baile y un agradecimiento terminó un concierto casi impecable y se subió al escenario Jose James, también puntual, con la canción "Ain't no sunshine" en versión de Bill Withers, al que el cantante homenajea en esta gira.

El repertorio no se ciñó exclusivamente a este contenido pero sí fue el aporte principal de un recital que, por otra parte, ofreció un sonido pulcro y una técnica impecable, tanto en el vocalista como en la imponente banda que le acompañó.