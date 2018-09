San Mateo abraza la cultura y el deporte

Los tres vivas de la librera Concha Quirós dedicados a la cultura, la lectura y su ciudad y el chupinazo de la capitana del Oviedo Bádminton, Elena Fernández, y del capitán del Oviedo Baloncesto, Víctor Pérez, pusieron ayer en órbita otra edición de las fiestas de San Mateo desde el balcón del Ayuntamiento y la onda expansiva se fue extendiendo por viejos y nuevos chiringuitos, plazas y calles del casco viejo, hasta inundarlo todo.

San Mateo logró también ayer poner a enfriar el calentón político de un curso electoral que arrancó tenso. En el salón de plenos -champán y bombones- todo fueron risas, brindis, abrazos. Los socios de gobierno se felicitaron y alzaron sus copas sin asomar puñales mientras en la otra esquina un concejal del PP se colgaba de los hombros de los dos ediles de Ciudadanos para hacerse una foto.

Concha Quirós, sea por veteranía o por autoridad, ayudó a ese clima de consenso, de armisticio mateíno. Y pese a las dificultades de unas fiestas que por primera vez no ha organizado la SOF y han recaído íntegramente en los servicios municipales, tampoco se echó nada en falta en los primeros compases de este San Mateo del año 2018. El propio concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, se felicitaba y no podía ocultar el regocijo que le había supuesto cruzarse con un paisano que le soltó: "nunca hubo un concejal de Festejos más pequeño ni un escenario de la Catedral más grande".

Abajo, en la plaza del Ayuntamiento, el público había llenado casi por completo el espacio, entre seguidores del Oviedo Baloncesto, vecinos curiosos, los globos violetas contra la violencia machista y el inevitable sector crítico juvenil, que este año exhibieron una gran pancarta reclamando más fiesta para todos: "Por unes fiestes populares".

En el balcón, tras la introducción del presentador, Luciano García, Concha Quirós empezó a recorrer el Oviedo de su infancia, el del quiosco de la Gene, donde los domingos compraba el tebeo antes de ir a por el cubilete a Rialto.

Era, rememoró Concha Quirós, el Oviedo sin semáforos, guardias de tráfico y pocos coches que ella, jovencita y ya con carné, recorría al volante de un R-8 "con ciertas dudas pero mucha firmeza". También era el Oviedo de los tranvías. Quirós reconoció que los añora y dejó en el aire un deseo dirigido a los políticos: "si fuera posible volver a movernos en tranvía por Oviedo".

En esa ciudad, contó, también aprendió a leer y a amar los libros. La lectura fue "la mejor herencia" que le dieron sus padres, Alfredo y Aurelia, "el librero liberal y la maestra vocacional". Luego Quirós viajó a París, conoció otras librerías y acabó haciéndose cargo del negocio paterno. Cervantes, como no podía ser de otra forma, tuvo su cuota en el pregón, y Concha Quirós anunció que cuando dentro de tres años se convierta en centenaria, la librería lo celebrará por todo lo alto: "¡Menuda fiesta vamos a montar!".

Familia y libros centraron esta parte del discurso, con recuerdos muy cariñosos que acabaron dirigiéndose también a los negocios del libro en Oviedo que no han podido sobrevivir. Para esas librerías desaparecidas tuvo Quirós palabras de agradecimiento y también, para las que sobreviven, un deseo -"¡larga vida compañeras!"- que arrancó una ovación al público que seguía, en la plaza y no sin cierta dificultad, las palabras del pregón.

Quirós completó su radiografía de la ciudad con un repaso a la "gente maravillosa" que ha salido de aquí, de Pérez de Ayala a Constantino Cabal, de Ángel González a Gregorio Morán o José Avello, de Juan Cueto a Carmen Ruiz-Tilve o José Antonio Mases.

No quiso citar a los escritores por no dejarse a ninguno fuera y también hizo un guiño a colaboradores y trabajadores de su librería. En la despedida, parafraseó a Hemingway y explicó que Oviedo para ella "siempre es una fiesta". "Porque fiesta significa alegría, gentes, compartir, vivir, disfrutar cada momento intensamente, ser feliz, y eso a mí me lo da Oviedo cada día". Y remató con dos mandamientos, "nunca dejéis de leer" y "llevad a Oviedo siempre en vuestro corazón".

A los aplausos siguió el himno de Asturias interpretado desde la plaza por la banda de gaitas "Ciudad de Oviedo" y tras el chupinazo y saludos de las autoridades, el llamamiento a unas "participativas y felices fiestas". Por las esquinas del antiguo, la noche caía y la folixa empezaba a jalear la calle. Cada una a su estilo, los clásicos de Porlier se movían a ritmo cubano del rincón, la Guinda abría con una estética nueva de madera nórdica y las nuevas generaciones de la Corrada del obispo empezaban a poner en marcha su "sound-system" con ácidas críticas políticas convertidas en caricaturas para decorar la barra del bar.