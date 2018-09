Recogen más de 1.500 firmas para exigir que el menú escolar se haga en Asturias

Más de 1.500 personas han firmado ya en la conocida plataforma de internet change.org para que el Ayuntamiento de marcha atrás a la decisión de encargar los menús escolares a una empresa catalana que los elabora en Mataró, a casi mil kilómetros de Oviedo, y adjudique el servicio a una compañía asturiana.

La asociación que promueve la campaña, "Asturias con niños", lamenta que el gobierno local haya decido que "los niños que no tienen más remedio que hacer uso del comedor escolar en Oviedo vayan a consumir menús que vienen de Cataluña y que se congelan en una nave de Langreo". En realidad, la empresa catalana Serhs Food Area no congela la comida. Lo que hace es pasteurizarla (un proceso térmico que conserva los alimentos reduciendo la presencia de agentes patógenos). Pero las quejas de los padres van más allá. Según puede leerse en los comentarios de la plataforma, la mayoría considera que el nuevo sistema de menús "no contribuye al desarrollo sostenible al resultar contaminante por el transporte y los embalajes" refieriéndose a que la empresa envía los platos en camiones dos veces por semana para dar servicio a 3.000 escolares.

La asociación "Asturias con niños" le pide al Ayuntamiento que sea "coherente con los valores de sostenibilidad y cuidado del medioambiente que predica".

El Ayuntamiento formalizó el pasado 23 de agosto el nuevo contrato de gestión de comedores. Las exigentes condiciones de adjudicación impidieron que ninguna empresa asturiana pudiera optar al contrato a pesar de que la Concejalía de Educación anunció que pediría que los menús incluyeran productos de proximidad. Cuando la adjudicación se hizo pública, la oposición municipal cuestionó cómo iba a hacerse cargo del servicio una empresa que tiene sus instalaciones en Mataró. Mercedes González, la concejala de Somos responsable de Educación, aseguró que la empresa había dado garantías de que cumpliría con ese requisito, cocinando allí la materia prima comprada en Asturias. Poco después trascendió que Serhs Food había alquilado una nave a la anterior adjudicataria del servicio de comedores, la empresa asturiana Cook, y subrogado los contratos de sus trabajadores.