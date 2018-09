Los vecinos de La Estrecha exigen la limpieza de un parque y de sus inmediaciones

Los vecinos del edificio Verdesol, ubicado en La Estrecha, le exigen al Ayuntamiento que lleva a cabo labores de limpieza y desbroce en un parque que hay situado en las inmediaciones del inmueble y en los alrededores del propio edificio. "La maleza está por todas las partes y aquí no viene nadie a hacer nada. Y no es sólo eso, la suciedad está provocando que haya ratas y se nos están metiendo en el edificio. Esto no puede seguir así por mucho tiempo", denuncia Julia Ledo, una de las vecinas del citado edificio. "También hay serpientes, porque nosotros mismos vimos la piel de una que había mudado hace poco", añade la mujer.

Los denunciantes sostienen que la situación es "especialmente preocupante" porque el edificio en cuestión "está muy cerca del nuevo hospital", señala Julia Ledo haciendo referencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). "Lo que queremos es que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones y que vengan cuanto antes a hacer el trabajo, Nosotros pagamos nuestros impuestos y por lo tanto queremos que hagan las cosas que necesitan los ciudadanos", dice Ledo.