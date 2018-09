Crónicas nocturnas de San Mateo: un libro de Aznar en el Rincón Cubano y un romántico encuentro

No, no nos olvidábamos de uno de los chiringuitos más clásicos de las noches de San Mateo, famoso por sus mojitos. Y por su clara ambientación izquierdista. En la tercera entrega del corresponsal de juerga (aquí puedes ver la segunda y la primera) nos vamos al Rincón Cubano. Pero no de cualquier forma: buscamos a un intrépido o intrépida que se atreviese a ponerse a leer la autobiografía de José María Aznar (de moda tras su intenso reencuentro con el Congreso, a tortas con Pablo Iglesias y Rufián) en este reducto comunista de las noches más festivas de Oviedo. Después de lo que pasó, no había arrestos suficientes para hacer algo similar en el chiringuito vegano...

Ah, y por el camino, como siempre, hubo encuentros tan sorprendentes, como gratos. Hasta romántico, en esta ocasión. Me encontré con mi predecesor en la corresponsalía de la juerga mateína: el gran Isra... Compartimos helado y hubo hasta un beso. Si queréis saber dónde nos besamos, aquí tenéis el vídeo. ¡Puxa San Mateo!



