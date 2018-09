La petición de cierre del centro de acogida de Loriana suma 3.200 apoyos en la red

La familia de la menor de San Claudio que denunció en tres ocasiones por acoso a jóvenes residentes del centro de acogida para Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) de Loriana continua con su campaña de recogida de firmas para exigir el cierre o el traslado de la institución. A falta de hacer el recuento en el pueblo -no hay negocio ni local hostelero en el pueblo en el que no se recojan apoyos a la solicitud- la iniciativa ya sumaba ayer más de 3.200 apoyos en una conocida plataforma de internet.

La menor denunció a varios jóvenes del citado centro por "perseguirla, atosigarla a través del teléfono" y referirse a ella con expresiones del tipo "queremos tenerte y que te vengas con nosotros porque eres muy guapa". La familia de la joven, que tiene 17 años, asegura que la menor "está viviendo un infierno" y que alguno de esos jóvenes llegó incluso a cogerla por el brazo para tratar de forzarla al bajarse del autobús, según sostiene su madre.

A raíz de esas denuncias el pueblo estalló. No es el primer altercado del que supuestamente son protagonistas los residentes del centro de acogida de Loriana y el caso de la menor fue la gota que colmó el vaso, por lo que la mayoría de negocios y establecimientos de la localidad están colaborando en la campaña de recogida de firmas.

Por otro lado, la Asociación Vecinal San Claudio respondió ayer a las acusaciones de la familia de la menor, que denunció al colectivo por hacer que su hija se sintiese "ridiculizada" en una reunión en la que acudió a explicar su problema. "Somos conocedores de la situación padecida por la niña, a través de varias reuniones con la madre de la menor, desde que el acoso comenzó. Con los datos aportados por la madre nos dirigimos a la Guardia Civil y a la concejalía de Seguridad, recordando las denuncias ya presentadas y exigiendo soluciones", dice la asociación a través de un comunicado hecho público en su página de Facebook. "Jamás en una reunión en la que participase la Asociación Vecinal de San Claudio permitiríamos que nadie se burlase de una menor que está sufriendo", añade el texto.