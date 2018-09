Los vecinos de Ciudad Naranco alertan de una plaga de mosquitos por el abandono de solares

Los vecinos de Ciudad Naranco se han puesto en contacto con la concejalía de Salud Pública -encabezada por la edil Mercedes González (Somos)- para denunciar que el barrio está siendo invadido por una plaga de mosquitos. El origen del problema, según las asociaciones de la zona, es la suciedad y el estancamiento de las aguas de lluvia en los solares que se quedaron sin construir a raíz de la crisis del ladrillo. La alarma se activó tras las quejas de los edificios situados en el entorno de una parcela vacía situada en la zona de las cases Torrevieja y Jersey City, pero a raíz de eso comenzaron las denuncias por los mosquitos en otros puntos del barrio que también están siendo afectados.

"No se puede ni abrir las ventanas. Los vecinos que tienen terrazas las tienen llenas de ellos y hay paredes blancas en los bajos de los edificios en los que se ven auténticas plagas", explica Marisa Álvarez, una de las portavoces de la asociación Activa Ciudad Naranco. Los vecinos aseguran además que los mosquitos "no son de los normales", que son insectos con alas similares a las libélulas, pero más pequeños. Ellos dicen que son "efímeras" -así se conoce comúnmente a la familia de los efemerópteros-, una especie que como su propio nombre indica no tiene una vida larga. Es más, las efímeras dedican su existencia principalmente a la reproducción, ya que al nacer ni siquiera se alimentan y se centran en fecundar a las hembras. Los machos mueren casi inmediatamente después de la copulación, ellas viven lo justo para poner los huevos. "Lo hemos mirado por internet y se trata de esos insectos". Para tranquilidad de los ciudadanos, no son peligrosas.

Uno de los solares que se ha convertido "en un foco de mosquitos" es el que debería de haber ocupado el fallido spa de Ciudad Naranco. Los vecinos denuncian que en esa parcela se producen importantes estancamientos de agua y que a raíz de eso "aparecen estas plagas". No obstante, según señala Rubén Fernández, el presidente de la asociación Ciudad Naranco Existe, en ese solar conviven "desde ratas hasta jabalíes pasando por todo tipo de animales".

Los vecinos del barrio están hartos y exigen soluciones inmediatas. Saben que muchas de las empresas que en su día fueron propietarias de los solares "han quebrado" y que "en muchas ocasiones los bancos son los dueños", pero instan al Ayuntamiento a que obligue a los responsables, "sean quienes sean", a limpiar los solares. "Si no lo arregla nadie tendrá que hacerlo el Ayuntamiento. No se va a dejar una zona abandonada por no tener a quien reclamar", dicen.