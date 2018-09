Sánchez Ramos: "Almeida tiene un pequeño problema democrático"

El concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos (IU), y el presidente de la patronal de hostelería, José Luis Álvarez Almeida, se enzarzaron ayer en un cruce de duras acusaciones a cuenta de la ampliación el pasado martes de los horarios de los chiringuitos. Almeida se quejó y Sánchez Ramos le respondió ayer que deje de enredar y meterse en política.

"Es difícil ser concejal cuando no te presentas a las elecciones, querido", le dijo, y explicó que "tiene un pequeño problema democrático y quiere ir más allá de la Constitución siendo concejal sin haberse presentado a las elecciones". El concejal acusó al presidente de Otea de pretender ser "el concejal número veintiocho", cuando el Consistorio tiene sólo veintisiete ediles.

Poco después, Álvarez Almeida respondía a las palabras de Sánchez Ramos. "Debería trabajar más", dijo sobre el edil de IU.

En opinión del presidente de Otea, Oviedo no cuenta precisamente con el mejor edil en materia de Festejos. "Yo me pondré donde yo quiera y cuando yo quiera; él que se dedique a hacer lo que tiene que hacer para que estas fiestas de San Mateo no sean una improvisación más", dijo.

Sánchez Ramos añadió que debería "trabajar más por las fiestas y no preocuparse de a qué vamos a dedicarnos nosotros en los próximos años, que yo trabajo tengo bastante".