La feminista Pamela Palenciano protagoniza un monólogo esta tarde en La Escandalera

A las 18.00 horas de hoy tendrá lugar el monólogo "No solo duelen los golpes" de Pamela Palenciano en la plaza de la Escandalera. Donde la activista narra su experiencia personal sobre una relación de noviazgo que, con el paso de los años, se fue tornando violenta. LA NUEVA ESPAÑA habló con la escritora y monologuista sobre los límites del humor, el feminismo y su experiencia.

- ¿Es posible reírse de temas serios?

-El humor tradicional, reírse del que está por debajo no es humor inteligente. Es humor basura. Caer en el estereotipo de los roles, reírse de otras razas, de las mujeres, de los homosexuales es muy fácil. Pero el humor necesario para poder reírse del dolor es un humor que requiere mucha humildad por parte de quien lo hace, mucha honestidad y un recorrido personal de terapia y de haber sanado. Tienes que rebajar tus privilegios y exponerte.

- ¿En el feminismo ha habido una ruptura con movimientos anteriores, o es una continuación de lo que había?

-Los feminismos han avanzado mucho porque van llegando olas de pensamientos nuevos y aunque a las más adultas les cueste bajarse del poder vienen ideas bastante potentes. Es verdad que hay muchas feministas que dicen "este tema ya lo hablamos" "ya, pero a lo mejor hay que volverlo a hablar". A la mujer en el ámbito privado aún le queda mucho curro para alcanzar una verdadera igualdad.

- ¿Feminismo o feminismos?

-El feminismo hablando en singular es muy pobre, para mí es un plural. Porque hay tantos feminismos de los que aprender, y este movimiento se caracteriza por no ser dogma ni unidireccional, que más bien es un vaivén de corrientes y pensamientos. El feminismo institucional es el más conocido, el de la igualdad, pero yo, por ejemplo, estoy en contra de la igualdad, a mí la igualdad no me interesa, me interesa la equidad.

- ¿Equidad?

-La equidad hace que tu singularidad personal no se pierda en lo colectivo. La equidad busca la equivalencia, que yo pueda tener los mismos derechos que una mujer negra. Que la mujer negra no tenga que perder su cultura para igualarse a la blanca. Igualdad es una palabra que me hace ruido, es muy fácil decir "somos todos iguales". El daño que ha hecho en este país la igualdad es que nosotras creamos que nos tenemos que hacernos iguales hacia los hombres. Si los hombres trabajan fuera de casa, pues nosotras también tenemos que hacerlo. ¿Y por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no llegamos a esa equivalencia? Los hombres también pueden aprender cosas de nosotras.

- ¿Ve riqueza en la pluralidad y confrontación de opiniones dentro del propio feminismo?

- Siempre que sea desde el respeto y que no se pase el "feministómetro". Que no sea un comentario que se te diga que no eres feminista por ser, por ejemplo y como es mi caso, cis-heterosexual, monógama, con hijos€

- ¿No hay veces que es un auténtico caos? En temas como la prostitución€

- Puede parecer caótico. prostitución sí, prostitución no. Sobre todo, ese pensamiento único tanto de la derecha como de la izquierda más recalcitrante, que es un pensamiento de repetir los mantras. A veces puede parecer caótico, pero en verdad es rico que haya posturas del no y el sí en muchas cosas, en aquellos temas, como la prostitución, que son los que más nos separan. Yo, por ejemplo, no quiero imponer mi opinión y muchas veces pido que no se me obligue a darla. A día de hoy yo no sé si estoy a favor o en contra de la prostitución. Porque no son cosas que yo vivo, a veces pienso ¿quién soy yo para decirle a una tía que no se prostituya? Y hay días que pienso que la prostitución es una mierda, que es solo para los hombres que nos utilizan como objeto sexual€

- ¿Se trata de un feminismo más minimalista? ¿De ir a lo más concreto?

-A mí lo que más me interesa es el feminismo interseccional, aquel que atraviesa todos los privilegios. Porque el fenómeno imperante en el mundo es el feminismo hegemónico blanco, que ha sido la voz que, entre las norteamericanas y europeas, le hemos dado, pero solo a un tipo de feminismo, porque para el feminismo colonial para el feminismo negro no ha habido lugar. Si que hay una parte, como tú dices, minimalista, de ir a lo más concreto, porque hasta el momento en el que no nos deconstruyamos y nos bajas del poder tampoco vamos a cambiar esto. Además de trabajo hacia fuera hay que hacer uno interior.

- ¿Cómo se identifica un maltrato en la pareja antes de que ocurra?

-El problema de nuestra sociedad es que lo hemos asumido desde pequeños. Ya los padres te inoculan la violencia desde muy niños, cuando haces cualquier cosa y te riñen. Además, hemos construido un amor en el que cabe la violencia, del que hay mil ejemplos en refranes "quien te quiere te hará llorar". Entonces, en una relación no nos puede sorprender que, al habernos inoculado la violencia desde pequeños, al estar en pareja ocurran cosas. Si empiezas a sentir que cuestiona cosas que te hacen feliz, te desprecia, le preguntas "¿qué te pasa?" Y te dice "nada" cuando sabes que no es verdad, eso es violencia. El maltrato creemos todo el rato que son los golpes, y no. El maltrato empieza ahí. Que luego se puede llamar violencia en grado uno o en grado veinte, pues sí, pero eso son síntomas.

- ¿Cómo se ataja el problema?

-Siempre pedimos consejo a quienes están sufriendo. Pero, como sociedad ¿Qué consejo le damos al maltratador? Ninguno. Le sacamos tarjeta roja, le insultamos y le deseamos que se pudra en la cárcel. Yo le diría a un tío, si tienes la necesidad vital de saber todo el tiempo donde está tu novia, tienes un problema. No de inseguridad personal, de inseguridad "machita", algo que se deriva del mal manejo de las emociones. Si te sientes mal por ningunear a tu pareja, aunque luego te sientas mal si lo justificas con un "me provoca" pues tienes que hacértelo mirar, porque puedes terminar haciendo daño a alguien. Si una te dice que no, aunque cambie de opinión en el último segundo, y tú no sabes parar€ tienes un problema. Y si sigo no paro. Siempre se dan consejos a la víctima. ¿Cómo detectar la violencia para que tú la pares? Coño, que la pare quien la ejerza ¿no?