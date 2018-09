En marcha el reparto de los 2.200 bollos de San Mateo en la plaza de España

La plaza de España acoge desde las diez de la mañana el reparto de los 2.200 bollos entre otros tantos socios de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF). De momento, los asociados van pasando a cuentagotas por las barras habilitadas para la tradicional cita del día grande de las fiestas de San Mateo.

No faltan quejas como la de María Teresa Vázquez, socia de la SOF desde hace 20 años que hoy se llevó una desagradable sorpresa cuando pasó a retirar su bollo y el de sus dos nietos. La mujer quería pagar la cuota in situ, pero los organizadores le negaron dicha posibilidad al sólo disponer de bollos para las personas que pagaron la cuota dentro de los plazos establecidos previamente.

Los promotores confeccionaron una lista con las personas que tenía el pago al día y los restantes no podrán retirar el clásico ágape, pues no existe posibilidad de abonar el dinero in situ y el número de bollos adquiridos para el reparto se realizó de acuerdo a dicho listado.