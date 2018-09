Ramón del Pomar: "Nunca he querido ser pobre ni he aceptado trabajo estable"

"Nunca he querido ser pobre ni he aceptado trabajo estable. Yo necesito ir a las once de la mañana a ver una exposición, a las ocho de la tarde al teatro o a las diez de la noche a un concierto". El antiguo director de la discoteca Rockola y una de las figuras de la movida madrileña hizo ayer esta declaración de intenciones a modo de preámbulo de la charla que ofreció a los alumnos de la Facultad de Turismo, en el polígono de Olloniego. Ramón García del Pomar (Los Corrales de Buelna, 1950) también fue alumno de esa especialidad, aunque pronto comprendió que lo suyo no era hacer prácticas de verano en un hotel, sino recorrer mundo para tener cultura y amistades.

Del Pomar -un creador multidisciplinar-presentó también allí su último libro, "Hijos de mentiras", en el que reflexiona sobre la emigración y la concienciación de género como defensa de las mujeres. "Para ser listo hay que saber escuchar a las mujeres. A vuestra madre, vuestra hermana, vuestras amigas, vuestra novia o vuestras hijas. Todas ellas a mí me han enseñado a ser mejor".

Todas sus frases eran una reflexión sobre la vida con las que conformó un discurso algo errático plagado de anécdotas y vivencias personales. El alumnado conoció así que se marchó a Madrid desde Cantabria cuando era adolescente después de echarle un pulso vital a su padre. Con una guitarra, papel y boli comenzó una carrera como cantautor que le llevó años después a dirigir las discotecas y salas de fiestas más representativas de la España de los ochenta, a actuar en varias películas, escribir libros, fundar la Asociación de Creadores para la Moda de España, dirigir la Escuela de Diseño e incluso a realizar vestuario para las actuaciones de artistas tan diversos como Tina Turner, Eric Clapton, Paco Clavel, las hermanas Azúcar Moreno o el grupo Los Manolos, entre otros.