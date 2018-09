"El blues tiene que sonar negro y el flamenco, gitano, eso es música de raíz"

Fernando Gabriel Echave (Badajoz, 1966) lleva 15 años grabando discos de blues, afrobeats y músicas negras en general para el sello Lovemonk bajo el nombre de Gecko Turner. Hoy abre el escenario de La Catedral a las 21.00 horas.

- Presenta recopilatorio, "Soniquete".

-El que ha tenido a bien sacar la discográfica, con diferentes canciones de los discos que he dico editando en su sello desde 2003. Y añadimos un tema nuevo, "Cortando bajito".

- Sí, un corte de funk infecto y caliente.

-Me gusta mucho eso de infecto. Lo grabé hace casi un año, con músicos con los que ya había trabajado como Akin Elegbede Onasanya y también el teclista Juan Carlos Ontoria y mi bajista de cabecera, Álvaro Fernández, de origen asturiano, de Pola de Siero.

- Con un recopilatorio uno echa la vista atrás. ¿Qué ve?

-Te sientes un poco viejo, pero en el buen sentido de la palabra. Te permite replantearte ciertas cosas que podrás hacer más adelante. Es, un poco, un "turning point". Veo que el denominador común que he tenido estos años es la raíz afroamericana, a veces más brasil, otras latin, caribeño, funk, soul sureño o mi cosa afrobeat, nigeriana. Aunque sean cositas que se puedan adjetivar de una manera u otra forma, la raíz es afroamericana.

- ¿Y si mira al futuro?

-Te llegan ideas a la cabeza. Igual un día me pongo a escuchar grabaciones de crooner y pienso que mola. Pero cada uno tiene que hacer lo que mejor pueda más allá de dejarse llevar por lo que le gusta. No sé si me haré crooner o me dedicaré al trap. Pero seguiré fiel a mis gustos. Y estoy escuchando mucho gospel, gospel "deep south". Eso me gusta. Y también trabajar con buenos cantantes. Porque hoy en día canta cualquiera, incluso canto yo, pero hay cantantes que me ponen pelos de punta.

- ¿Qué hace un extremeño metido a la música negra?

-Escuché discos de chico, ahorraba el dinero del bus para comprar discos de "Los Rolling" e inevitablemente ellos te hacen sentir curiosidad por ese rollo tan marcado del blues que tienen. Ahí investigas. En bibliotecas y en tiendas, bicheando entre los discos y preguntando al tendero, que antes era una institución. Y descubres a Memphis Slim o Willie Dixon. Y un día estás tocando con músicos que conocen ese lenguaje. Aquí en Badajoz tenemos dos palos flamencos autóctonos, y se escuchan por la calle, pero, cosa rara, me dio por el blues. Si te paras a pensarlo, tienen mucho en común. Por eso son músicas de raíz. Son de grupos sociales excluidos y discriminados. Y eso es crucial, porque el blues tiene que sonar negro y el flamenco, gitano.