"When the Saints Go Marching In", a ritmo de gaita en Oviedo

San Mateo encara su recta final, pero lo hace manteniendo bien alto el espíritu de alegría, fiesta y, sobre todo, música que caracteriza a estas fiestas. Ayer se produjo por las calles de la ciudad una fusión de culturas y estilo que, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, brindó a los afortunados que lo presenciaron un momento inolvidable.

La banda Nueva Orleans Kinfok Brass Band, invitada a San Mateo debido al homenaje que recibió la ciudad de Nueva Orleans el pasado Día de América, amenizó la mañana del viernes con su peculiar ritmo musical. En un momento dado, se encontraron con la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo durante el reparto del bollo en la Plaza de España. Justo entonces comenzó a sonar el clásico estadounidense "When the Saints Go Marching In", un himno góspel estadounidense que el legendario Louis Armstrong puso voz en más de una ocasión. Las gaitas se sumaron a la melodía, creando una fusión de estilos que sin duda hizo las delicias de los vecinos de Oviedo que allí se encontraban.