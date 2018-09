Hilario Paz, cura, amigo y colaborador

El sacerdote don Hilario Paz García se despidió ayer de sus parroquianos con una misa en la iglesia de Argame y una comida en Latores. Fue en el año 2004, cuando el sacerdote llegó a esta zona rural cercana a Oviedo y en poco tiempo logró convertirse en algo más que un cura para todos los vecinos: en un amigo y un colaborador. Argame, Ferreros, Pereda, Palomar, Soto de Ribera y Tellego fueron las seis parroquias en las que impartió su ministerio, que ahora deja para incorporarse a San Pedro de los Arcos, al pie del Naranco.

Hilario Paz hizo muchos amigos en su periplo rural y una amplia representación de ellos, unos doscientos, le acompañaron ayer en un homenaje lleno de cariño y agradecimiento por su buen hacer pastoral.

Uno de los que mejor describió ayer al cura rural fue el alcalde de Ribera de Arriba, José Ramón García Saiz (PSOE). "Nada más llegar no se puso la sotana, sino la ropa de faena, y desde el primer día comenzó a trabajar por el municipio y no paró hasta ahora". Pero sobre todo, el regidor se mostró muy agradecido de que don Hilario "me permitiera ser su amigo".

Y el cura campechano, que con su bonhomía y buen hacer pastoral supo ganarse a sus parroquianos, se despidió de todos ellos con cariño y humildad. "No puedo marchar con mejor recuerdo y agradecimiento a todos los vecinos, con los que me sentí muy implicado. Marcho con la sensación de no sólo haber pasado, sino de haber estado junto a ellos", sentenció el sacerdote, que aún no tiene fecha para tomar posesión en San Pedro de los Arcos.

En la celebración de ayer quiso por todos los medios pasar de puntillas, pero no lo consiguió porque logró dejar su impronta entre todos los que lo arroparon en su despedida.

No estuvo exento de vicisitudes el periplo rural de 14 años de Hilario Paz. Con el paso de los años y los avatares propios del entorno rural, fue acogiendo poco a poco nuevas parroquias en sus brazos, en una situación que se repetía año tras año.

Víctor Tresguerres fue ayer el comisionado para coordinar el homenaje, en el que se involucraron diez personas de todas las parroquias de las que don Hilario fue párroco. "Cuando llegó a Ferreros promovió la recuperación de una fuente parroquial, y después siguió trabajando para mejorar la iglesia y el cementerio; consiguió, además, que el Ayuntamiento realizara una reforma muy importante en la iglesia de Ferreros, que el próximo domingo inaugurará el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz Montes. También logró reformas y rehabilitaciones en sus otras parroquias". No fue poca cosa.

Al final, el sacerdote destacó que "todos los vecinos, personas muy comprometidas e ilusionadas en defensa de lo suyo, me pusieron mi tarea muy fácil, y esto me motivó", concluyó casi emocionado el cura rural.