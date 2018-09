El Alcalde, contento por culminar un San Mateo "tranquilo, pero divertido"

El Alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, hizo un balance muy positivo de las fiestas de San Mateo culminadas ayer, calificando las fiestas como "tranquilas" en lo que a incidentes se refiere y "divertidas" en cuanto a la programación ofrecida por la Fundación Municipal de Cultura durante los diez días de duración de las celebraciones.

López indicó que no hubo que lamentar incidentes de envergadura salvo el pequeño enfrentamiento producido en la noche del último sábado en la calle del Rosal entre dos grupos de jóvenes a raíz de una concentración en defensa de la bandera de España. "Tanto la ciudadanía como la Policía no respondió a la provocación de los protagonistas y al final no pasó nada", explicó el Alcalde.

Respecto a la programación de las fiestas, aseguró que el éxito quedó demostrado porque "la ciudad estuvo a reventar" y lo atribuyó al esfuerzo económico y personal realizado por el Ayuntamiento. "Las fiestas han sido rentables porque la gente se ha divertido", concluyó el regidor ovetense.

En la misma línea se pronunció, la vicealcaldesa. Ana Taboada valoró la aprobación generalizada a los festejos de este año. "Fueron unas fiestas muy diversas en cuanto a actos festivos y municipales y consiguieron el mayor consenso de los últimos años", declaró la concejala de Somos.

Por su parte, el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, hizo hincapié en el aspecto "entrañable" de los festejos, incluyendo entre su programación conciertos de homenaje a iconos ovetenses como el poeta Ángel González o el cantante Tino Casal.