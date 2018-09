"Los Sultanes de la Galaxia" despegan en Feijoo

El "punk desenfadado" del trío "Los Sultanes de la Galaxia" se llevó el premio a casa en la última edición del concurso de rock "Alejandro Espina". Además de la esperada final, el certamen vivió otras noches especiales, como la jornada dedicada al hip-hop y la velada de recuerdos que ofrecieron antiguos ganadores como "Real McCoyson" y "Los Bruscos".

"Los Sultanes" se impusieron en la final de la noche del sábado, con una actuación cargada de buen rollo y letras irreverentes, a las formaciones "Drunken Buddha" y "Colegas" que se llevaron el segundo y el tercer premio, respectivamente. A diferencia de otros años el premio no fue en metálico sino que se destinará directamente a la grabación y promoción de un disco, la grabación de un videoclip y la oportunidad de actuar durante el próximo San Mateo.

Los integrantes del grupo coinciden en que se apuntaron "sin intención de nada" y terminaron alzándose con la victoria, prácticamente "por sorpresa", debió sonar la "flauta cósmica", bromean. El grupo es un "power trío", dicen, de los de "toda la vida" que está formado por Gustavo González o Radamel IV, como se hace llamar cuando se pone la peluca, Juan José González de Lena o Aladín Starfax y Guillermo Soto, también conocido como Falafel Universe. Y es que "Los Sultanes" no son, para nada, un grupo de los de "toda la vida". Amantes de la diversión y el cine de serie B, surgen hace tres meses para tocar en una boda. Las sensaciones son buenas y, a partir de ahí, tras un par de conciertos, empiezan a generar una intrahistoria que, cuentan, ha traído a estos tres extraterrestres desde el planeta "Orgaxmo" hasta la Tierra. Una delirante narración de irreverente ciencia ficción que desarrollarán en el disco que grabarán gracias al premio y, sobre todo, en el videoclip, donde aseguran que no faltarán naves espaciales, extraterrestres y demás elementos propios del género. "No sabemos quién lo va a grabar, pero a quien le toque grabarlo va a flipar, va a ser una auténtica locura", decía el batería Guillermo Soto.

En esta tónica, el más veterano de los tres componentes, Gustavo González, comentaba que el grupo "ha funcionado" porque la gente tiene ganas de "volver a disfrutar" en los conciertos. De oír "letras muy irreverentes, pero divertidas y totalmente desprovistas de ideología política o seriedad". Algo que definitivamente convenció a un jurado que tuvo que enfrentarse a una difícil elección debido al alto nivel ofrecido por los participantes a lo largo de esta última edición.