Las vocaciones religiosas repuntan, con 164 alumnos en los estudios teológicos

En la apertura del curso en los tres institutos de estudios de la Iglesia asturiana, en el Seminario Metropolitano de Oviedo, el arzobispo Jesús Sanz Montes se pronunció ayer a favor de una teología "que acompañe la vida". "Hay muchas heridas, muchas preguntas y muchas circunstancias que piden la luz de la palabra de Dios", puso de manifiesto el prelado al acabar la sesión inaugural. Sanz Montes manifestó con satisfacción que desde hace unos años se está produciendo "un repunte en la cantidad y la calidad" de las vocaciones, cada vez reciben más alumnos y cada vez son más los seminaristas que emprenden su formación con "una experiencia vital y profesional" a sus espaldas.

Este curso, según los datos del Arzobispo, 164 personas estudiarán en alguno de los tres institutos de la Iglesia en Asturias. Veinticinco se formarán en el instituto superior, como seminaristas; 34 están matriculados en Ciencias Religiosas y 105 en Teología y Pastoral -estos últimos estudios se imparten en cinco centros diseminados por el Principado-. "Hay seminaristas y laicos con interés por la Teología", indicó Sanz Montes.

Las celebraciones inaugurales comenzaron a las once de la mañana, con una eucaristía presidida por el propio Arzobispo en la capilla mayor del edificio de Prao Picón. A continuación, ya en el Aula Magna, se dio lectura a la memoria del pasado curso académico y el padre Ioan Gotia, doctor en Iconografía Bizantina, se encargó de la lección de apertura, "La Virgen María, camino hacia el Hijo. Una perspectiva iconográfica".

Gotia, de nacionalidad rumana, nació en una familia que fue víctima de persecución por parte del régimen comunista a causa de su fe cristiana. Es sacerdote latino y bizantino, y como artista ha dejado su huella en Asturias en la bóveda de la iglesia parroquial de Santa María Asunta de Colombres y en el columbario de la capilla de San José, en la iglesia de San Juan El Real de la Corte de Oviedo.

Ioan Gotia mostró y comentó, con el apoyo de proyecciones, las distintas maneras en las que la Virgen María ha sido representada a lo largo de la historia en catacumbas, templos, sepulcros y objetos ornamentales. Definió tres grandes tipos iconográficos, en función de su posición y su relación con su Hijo, que son la "Theotokos" -la Madre con el Niño-, la Virgen orante y la Virgen de la Intercesión, y se detuvo a comentar algunas curiosidades, como que los artistas que querían resaltar el carácter virginal de Santa María la pintaban con la cabeza descubierta, sin velo, porque en la época clásica solo las mujeres solteras podían presentarse en los espacios públicos de esa manera.

Ioan Gotia fue presentado por el director del Seminario, Fernando Llenín, que enmarcó su disertación "en el contexto del año mariano que acaba de concluir". Su conferencia acabó con una dedicatoria a la Virgen de Covadonga. El Arzobispo le agradeció que se hubiera detenido a analizar la letra del himno de la Santina, descubriendo nuevas lecturas en él. Jesús Sanz Montes animó a los seminaristas y sacerdotes a ser "iconos vivos", reflejo de la santidad de los personajes bíblicos pero comprometidos con la vida y alejados de la "teología abstracta". "La Iglesia no es el relato de épocas pasadas, es el presente que mira al futuro", agregó el prelado. La tradición de la Iglesia "no es tradicionalista y la fidelidad no quiere ser rígida", indicó el Arzobispo de Oviedo, y añadió que no busca "personas de cabeza grande, con muchos datos, y con el corazón empequeñecido" sino con "una cabeza que tiene razones y un corazón con las puertas abiertas".

Con el acto de ayer quedó inaugurado el curso en el Instituto Superior de Estudios Teológicos, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Melchor de Quirós" y el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral "San Juan Pablo II".