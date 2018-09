Buscan a una niña de 15 años que se fugó de un centro de Cayés el día de San Mateo

Tiene 15 años recién cumplidos y lleva sin dar señales de vida desde el día de San Mateo, la fecha en la que se escapó del centro de menores de Cayés (Llanera) en el que permanece interna desde el mes de enero. Después de cinco días de angustia, la madre de esta niña de Oviedo acudió ayer a comisaría para denunciar formalmente que su hija "se encuentra escondida" en la vivienda de los padres de su novio, un joven boliviano de 18 años "con antecedentes por robo con fuerza" que "tampoco atiende a las llamadas" de la familia de la menor y que "no abrió la puerta" cuando la mujer y una amiga se personaron en su piso de Gijón en busca de la pequeña. Según sostiene la madre de la niña, existen suficientes pruebas para que un juez emita una orden de entrada en la vivienda. "El día que fuimos a Gijón la escuché hablar detrás de la puerta. Le decía a él que no nos abriese, que ya nos cansaríamos de picar", sostiene la mujer, que reflejó ese episodio en la denuncia.

No es la primera vez que la niña se escapa del centro. Las fugas han sido una constante desde su internamiento. "Se habrá ido como quince o veinte veces y siempre acaba en casa de su novio. No es normal que exista tan poco control sobre una niña con esos antecedentes y que debería de estar sujeta a una vigilancia estricta. En otras ocasiones, hablaba con ella por teléfono o me contestaba a los mensajes de texto, pero esta vez no sabemos nada de ella desde hace cinco días y estoy muy preocupada", dice la madre. "Yo aún tengo la custodia, pero el centro es responsable de su guarda y aquí nadie asume las responsabilidades", subraya.

La mujer lleva días moviéndose para tratar de que las autoridades acudan al piso de Gijón para localizar a la niña, pero aún no lo ha conseguido: "Me he puesto en contacto con la Fiscalía del Menor, pero me dicen que eso es cosa de la Consejería de Servicios Sociales. Al llamar al Principado sólo me responden que las órdenes para entrar en un piso son una potestad exclusiva de un juez y que no pueden hacer nada más que pedirle a la Policía que intensifique la búsqueda. Pero al final, unos por otros, sigo sin saber nada de mi hija".

Actualmente la menor se encuentra "en busca y captura" y la abogada de su madre ya ha iniciado los trámites para solicitar la orden de entrada en la vivienda de los padres de su novio. "Aunque la niña no esté retenida se encuentra fugada y buscada por la Policía, por lo que ese chico podría estar cometiendo un delito. Tengo mucho miedo por lo que pueda ocurrirle y sólo quiero que esto se arregle cuando antes", añade la mujer.

El internamiento

Los problemas en casa de la pequeña comenzaron cuando ella tenía catorce años. "Empezó a dejar de asistir a las clases y a consumir hachís. Además ya estaba con ese chico, que a nosotros no nos gustaba nada y era mayor que ella. A raíz de todo eso y de los problemas que generaba en casa se emitió un informe de una trabajadora social de la consejería y acabó ingresando en el centro que hay en el Fundoma (Ciudad Naranco), donde supuestamente iba a estar un mes en aislamiento, pero a los pocos días ya se escapó por primera vez", relata la madre de la menor. A continuación fue trasladada al centro Cruz de los Ángeles de Cayés. "Allí hace lo que le da la gana. Ya se ha ido un montón de veces por periodos de varios días y parece ser que nadie toma cartas en el asunto. Todo el mundo sabe que se va a casa de este chico y no se puede hacer nada. La Policía sólo la encontró una de las veces y fue por la calle, el resto se entregó ella misma. Y eso que los psicólogos del centro me han dicho en varias ocasiones que esa relación es tóxica para ella", explica la madre.

"Ella dice que está muy enamorada, hace todo lo que él le manda. Tenemos miedo de que esté sufriendo maltrato psicológico y queremos ayudar antes de que la cosa pueda ir a mayores", explica la mujer.

Pendientes de un juicio

La madre de la joven que permanece desaparecida está pendiente de un juicio por unos hechos que tuvieron lugar en casa del novio de la menor en diciembre del año pasado. Ese día, la menor acabó en el hospital de Cabueñes con "un fuerte dolor en la vagina acompañado de sangrado", según consta en el informe médico. Cuando los doctores la exploraron, se dieron cuenta de que la niña tenía en su interior "un objeto compatible con el tapón de un posible producto de gel de baño o similar". La niña, según su madre, dijo en todo momento que se había caído en el baño y que el bote se había introducido en su vagina por accidente, pero su madre no la creyó y presentó una denuncia por su cuenta: "Ella no sabía que tenía eso dentro. Cuando se lo dijeron fue la primera que se sorprendió. Ni siquiera le hicieron análisis ni dieron cuenta de los hechos a la Policía a pesar de que ella declaró en el hospital que no sabía bien lo que había pasado".

Aunque todo apunta a que la niña se ha ido del centro por su propio pie, su familia vive presionada por la angustia. "No puedo parar de pensar qué estará haciendo en cada momento o las cosas que le pueden pasar. Se trata de una niña de 15 años y no podemos estar ni un sólo día más sin saber su paradero", subraya.