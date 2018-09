Pumarín y Teatinos piden que la casa de oficiales del Milán sea sólo para usos municipales

La antigua residencia de suboficiales del Milán tiene que convertirse en un gran centro municipal de servicios culturales para los barrios de Pumarín y Teatinos. Así lo sostienen desde las asociaciones de vecinos de Fuente Pando de Pumarín y Paulino Vicente de Campo de los Reyes y Teatinos.

Ambos colectivos piden que el edificio, propiedad del Ministerio de Defensa, pase a ser de titularidad municipal y esté dedicado en su totalidad a biblioteca, bebeteca, espacios para clubes de lectura, salas para ordenadores y formación en informática y tecnología, así como a un espacio para conferencias y conciertos.

Ésta es la pretensión de estos dos colectivos vecinales, que ya plantearon al Ayuntamiento hace tres años -lo hicieron por registro- los objetivos que ahora reivindican y que le recuerdan al tripartito.

Precisamente mañana, Somos propondrá a sus socios, durante la Junta de Gobierno, que el Ayuntamiento compre este edificio.

No obstante, desde los dos colectivos vecinales advierten de que el inmueble no debe de ser utilizado para otros usos que no sean estrictamente municipales. Tanto la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada (Somos), como el rector de la Universidad, Santiago García Granda, apuntaron días atrás la posibilidad de que el edificio fuera también destinado en parte a residencia de estudiantes, dada su cercanía con el campus del Milán. La pretensión choca frontalmente con la voluntad vecinal.