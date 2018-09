Ágatha Ruiz de la Prada: "Me encantaría vestir al Papa"

Amable, cercana y muy pendiente de su móvil. Ágatha Ruiz de la Prada ha viajado hasta Asturias para recoger uno de los premios que entrega en Oviedo ADYMO, la asociación asturianade diseñadores de moda. "Iba a poner el móvil en modo avión pero me he quedado sin bateria", lamenta. Y es que Ágatha es una fan de las redes sociales. "Si hubieran existido cuando empecé me hubiera vuelto lloca", reconoce.

Ahora su cuenta de Instagram es un canal más de promoción de sus productos, una tarea en la que, segñun confiesa, ha sido fundamental la ayuda de sus hijos.Tristán ha viajado con ella a Oviedo aunque la diseñadora gestiona personalmente las citas con la prensa entre selfi y selfi con los fans. "La gente me ha ayudado mucho en este último año, he tenido muchas portadas y muchos premios pero no se si me habré sobreexpuesto demasiado".

Su nuevo proyecto ha sorprendido a muchos. "Estoy diseñando mi propia tumba, estamos en el momento de la historia en el que le damos menos importancia a los enterramientos". Inquieta y clara Ágatha Ruiz de la Prada tiene claro a quién le gustaría vestir. "Al Papa, tendría que pensar el diseño pero me encantaría". Hoy ha dedicado la jornada a comer en Oviedo aunque reconoce que le gustaría conocer Asturias más a fondo. "No me importaría quedarme a vivir aquí si me enamoro de un asturiano, claro"