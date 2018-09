Herido un conductor que volcó al ser embestido por otro vehículo

Un conductor "de unos cuarenta años" resultó herido leve ayer tras ser embestido por otro vehículo cuando circulaba por la rotonda de la Cruz Roja, en la salida de Oviedo hacia la autopista "Y". El fuerte impacto recibido provocó que el coche del afectado quedase volcado, con las ruedas hacia arriba, pero aún así las lesiones del conductor "no revisten gravedad", según explicaron fuentes de la Policía Local.

El suceso se produjo alrededor de las siete de la tarde, una hora en la que el tráfico era denso en ese punto de la ciudad. Según explicó el propio conductor del coche que golpeó al vehículo del herido, un Renault Kadjar, el impacto se produjo en plena rotonda. "Él estaba en la glorieta para desviarse hacia la calle Víctor Chávarri y yo me incorporé desde General Elorza. Había una furgoneta parada tapando la visión y cuando me di cuenta ya lo tenía encima y no pude hacer nada. Menos mal que no ha pasado nada grave", lamentaba el hombre poco después de lo ocurrido.

El rescate

El conductor que impactó contra el vehículo que acabó volcado fue el encargado de auxiliar al herido en un primer momento. "Lo primero que hice fue salir corriendo para ayudarle. Tenía una silla de un bebé en el coche y me asusté mucho, pero me dijo rápidamente que estaba solo. Hubo otra persona que también vino rápido y al principio nos costó sacarlo, pero lo conseguimos", explica.

Al poco rato se personaron en el lugar del accidente los servicios de emergencia, que rápidamente se encargaron del herido y lo trasladaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). También acudieron varias dotaciones de la Policía Local, que fueron los encargados de regular el tráfico hasta que el coche fue retirado. El siniestro provocó algunas retenciones de tráfico en la zona.