Taboada carga otra vez contra la plantilla y sus "descuidos": "No es casualidad"

Las contundentes críticas de los sindicatos no arredran a Ana Taboada. La vicealcaldesa de Oviedo mantuvo ayer con firmeza que el cuarto de siglo de gobierno del PP en la ciudad ha dado lugar a "dinámicas indeseables" en el seno de una administración municipal en la que, según indicó, un tercio de la plantilla la componen trabajadores indefinidos no fijos "que entraron sin oposición" y en la que, además, subraya que hay plazas que fueron creadas y cubiertas "a la carta" y "con suculentos complementos". La edil de Somos no quiso generalizar en sus críticas a los funcionarios y empleados del Consistorio, pero sí cargó contra "una estructura que se resiste al cambio" y a la que achaca el que varias iniciativas del tripartito hayan sido tumbadas en los tribunales por defectos de forma.

"Hay cosas que pasan ahora y que antes no pasaban, y que no son casualidad", aseveró Taboada, para quien, en relación a los reveses judiciales por fallos o carencias en la tramitación de los expedientes, "resulta sintomático que haya tantos descuidos". Sobre las críticas de los sindicatos por haber achacado las sentencias en contra a la actuación de funcionarios afines al PP, la Vicealcaldesa reconoció que "la obligación" de las centrales es defender a los trabajadores, pero indicó que "el insulto y la descalificación les hacer perder la razón". La edil de Somos hacía así referencia a un comunicado emitido el jueves por la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Oviedo en el que se la calificaba de "desleal, irresponsable, incompetente y arrogante".

Por su lado, Comisiones Obreras (CC OO) se sumó ayer a las críticas a Ana Taboada y calificó las declaraciones en las que hablaba de "funcionarios del PP" de "inaceptables e injustas". "Al margen de que en su desempeño profesional cualquier empleado público pueda cometer errores, cuestionar de forma genérica y hablar de que los funcionarios municipales son los mismos que los que integraban el Ayuntamiento durante los años de gobierno del PP constituye una descalificación grosera y arbitraria, y un grave desconocimiento del papel de la función pública y de la realidad de la plantilla municipal", afirma el sindicato en un comunicado.

A juicio de los responsables de CC OO, Somos actúa respecto a los empleados municipales con doble rasero. "Cuando logra una buena gestión o algún avance que considera digno de publicitar lo justifica con el trabajo de sus concejalías, o afirma tener a sus técnicos trabajando en ello, y cuando se comete algún error u omisión carga contra un supuesto boicot, intencionalidad o sesgo de los funcionarios", critican en el sindicato, donde se emplaza a la marca municipal de Podemos a "ejercer las acciones que marca el régimen disciplinario" en el caso de que tenga "constancia efectiva" de que se está produciendo un boicot. "Acusar de forma general y gratuita a todo un colectivo es algo que recuerda a épocas felizmente superadas", afirman los portavoces del sindicato.

CC OO se sumó así a las críticas emitidas la víspera por UGT y CSIF. También afeó a Taboada sus apreciaciones sobre los funcionarios, el concejal de Personal, Iván Álvarez. "En IU defendemos los servicios públicos y es obvio que los funcionarios que han ganado su plaza tras un proceso selectivo continúen trabajando, mandato tras mandato, hasta su jubilación", indica el concejal, para quien "los trabajadores son el principal baluarte del Ayuntamiento, lo que no evita ni impide continuar organizando cada servicio para que los problemas se vayan reduciendo".

El Alcalde, el socialista Wenceslao López, evitó criticar a los funcionarios por los reveses judiciales tras fallos en la tramitación de los expedientes y cargó contra la "judicialización" de la labor opositora que está llevando a cabo el PP.