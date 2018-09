El edil de Personal reta a Taboada a decir qué trabajadores boicotean el Ayuntamiento

La Vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada (Somos) "tiene que da nombres y apellidos" de los funcionarios municipales que según ella boicotean y lastran la labora municipal. Se lo pide el concejal de personal, Iván Álvarez (IU), que sale en defensa de los trabajadores y pide al Alcalde, el socialista Wenceslao López, que convoque una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente en la que estén presentes los sindicatos.

Álvarez es contundente al acusar de "totalitarismo" a sus socios de gobierno de Somos Oviedo. "Cuando hay un fallo en un área que no es de su competencia dice que se debe al concejal responsale pero si el error se produce en su área culpan a los funcionarios", dice y por ello pide a Ana Taboada el nombre y apellidos de aquellos trabajadores municipales que están generando problemas "porque habrá que abrirles un expediente de investigación y si es necesario apartarles del puesto".

Ana Taboada ha mantenido en los últimos días que hay trabajadores municipales que después de un cuarto de siglo de gobierno del PP en la ciudad, están en "dinámicas indeseables" y bloquean proyectos y expedientes. Su socio de IU no lo ve así y pide a Taboada "que de un paso atrás" y que en caso de que exista algún caso se denuncie con concreción.

En opinión del responsable de personal "la acusación generalizada lleva a la estigmatización de los trabajadores de la función pública" y por ello IU "se aparta de este objetivo ya que no que no lo compartimos " y pide a Somos " que deje de sembrar un discurso que afecta a miles de trabajadores en Oviedo incluidos los autonómicos". Desde IU exigen "sensatez y cordura" ya que el tripartito ovetense (PSOE, Somos e IU) "no puede sostener una posible movilización de nuestros trabajadores, sería la incoherencia llevada al extremo".

Iván Álvarez tira por elevación y no entiende que en la administración regional "la marca Podemos exija y defienda la total funcionarización y en Oviedo se cuestione".

Tampoco entiende Iván Álvarez la postura del alcalde y le pide "que se posicione de manera firme con un colectivo débil ante estos ataques" y que convoque de manera inmediata a los sindicatos para tratar este tema en una Junta de gobierno extraordinaria y urgente "en la que quede claro el respaldo y la huida firme de cualquier tipo de totalitarismo y estigmatización de nuestros trabajadores y trabajadoras principal capital de nuestro ayuntamiento".

Ana Taboada arremetió también contra los funcionarios indefinidos no fijos, que afirma que llegaron al puesto "son oposición y con plazas que fueron creadas a la carta". El concejal de personal responde que la práctica totalidad de estos empleados municipales "no tienen firma en tareas de responsabilidad. "Recapacitemos y unámonos ante el enemigo común que tiene que ser la derecha de nuestro concejo y dejemos de atacar al colectivo de trabajadores que forman la estructura del sistema publico de nuestro país para evitar dar armas y motivos a nuestra oposición para defender las privatizaciones en nuestra comunidad", concluyó el edil.

El responsable de personal trata de esta forma de apaciguar a los sindicatos evitando movilizaciones y de hacer recapacitar y dar un paso atrás a Ana Taboada en una escalada de críticas a los funcionarios que pueden provocar importantes tensiones en el día a día del Ayuntamiento. y pide la mediación del Alcalde en esta tarea de calmar las aguas.