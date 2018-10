Los dueños del palacio de la Rúa no taladraron la fachada ni clavaron ninguna alcayata

La propiedad de la Casa de la Rúa asegura no haber taladrado la fachada más antigua de la ciudad y niega las denuncias formuladas por la Asociación de Restauradores de Asturias (ARA), recogidas por este periódico el pasado 25 de septiembre, en las que se quejaban de la colocación de alcayatas y elementos metálicos en la fachada de este edificio y otros inmuebles de valor histórico en la ciudad.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, la propiedad de la Casa de la Rúa manifiesta:

"La fachada del Palacio de la Rúa cuenta con numerosos huecos y agujeros que son, en última instancia, testimonio de su larga historia desde que fue construido en el siglo XIII. La gran mayoría de los mismos fueron producidos por un incendio, correspondiendo otros a agujeros de bala y siendo imposible determinar el origen de los restantes. Entre ellos, se encuentra la hilera de pequeños orificios con tacos interiores que ya se encontraban en la fachada en la restauración finalizada en 2010 y que también se vislumbran en una fotografía de la fachada de 1930.

Para el montaje al que hace referencia su artículo, simplemente se aprovecharon dichos orificios para la suspensión de un elemento ligero de iluminación sin poner en ningún momento en riesgo la estructura del edificio o la seguridad de la fachada.

Me temo que en estos tiempos no existe otra manera de mantener dignamente edificios como la Casa de la Rúa que encontrarles una nueva utilidad que haga compatible el elevado coste de su mantenimiento con la función social de servicio a todo el pueblo de Asturias, pues por algo es el edificio civil más antiguo de Oviedo. Para costear tales gastos, que le aseguro que son muy importantes y a los que no siempre resulta fácil hacer frente, se hace necesario celebrar en los mismos eventos sociales o culturales. No hace falta decir que se pone el máximo cuidado en garantizar la seguridad del edificio y en evitar producirse daños en su estructura.

La alarma social provocada por la publicación de esta noticia podría haberse evitado si la Asociación de Restauradores de Asturias (ARA) o ustedes mismos se hubieran puesto en contacto con nosotros para expresar su preocupación y conocer nuestra versión de los hechos. Les habríamos explicado la situación y puesto a su disposición la documentación gráfica que demuestra nuestro interés y el de nuestros antepasados por mantener en óptimas condiciones la Casa de la Rúa, de la que nos encontramos muy orgullosos y que nos encanta compartir con todos los ovetenses".