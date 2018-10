"Préstame mucho estar aquí", dice Sanz Montes en su visita a Ferreros

Asturias tiene 934 parroquias y el arzobispo, Jesús Sanz Montes, lleva ocho años el cargo. "El tiempo da para lo que da y no me ha dado tiempo a conocerlas todas", reconoció ayer en su primera visita a San Pedro de Ferreros. Sanz Montes fue el encargado de inaugurar el templo tras las obras de restauración que comenzaron en una primera fase en 2007 y que concluyeron ayer con una misa que sirvió para dar concluidos los trabajos de la segunda fase . "Préstame mucho estar hoy aquí", dijo el Arzobispo durante su intervención ante los fieles. Sanz Montes aseguró que ser obispo no es fácil porque "hay muchas dificultades e incomprensiones" y por eso ayer estaba especialmente contento tras ver el empeño de los vecinos y la respuesta del Ayuntamiento, que ha sufragado las obras de la iglesia. "Esto no es la sede de un partido político, ni de una asociación cultural, ni de un sindicato, es una iglesia, una parroquia y el Ayuntamiento nos ha facilitado las cosas porque entiende que la vida pasa por este templo", agradeció Sanz Montes al Consistorio.

En su homilía hizo un repaso a los sacramentos, desde el bautismo hasta los oficios fúnebres, y lo hizo para explicar que los creyentes "llevan a los niños a la iglesia cuando aún no saben andar y llevan a sus muertos a la iglesia cuando ya no pueden andar". Quería así reflejar la máxima autoridad religiosa de Asturias la importancia de templos como San Pedro de Ferreros, "por los que pasa todo el arco de la vida". "Da gusto venir a una iglesia bien pintada, limpia, ordenada y decorada", agradeció para concluir que "no se empieza una casa por el tejado, pero el tejado es por donde se empieza a caer una casa", para aplaudir una rehabilitación en la que se incluye el cambio de toda la cubierta y el saneamiento de las paredes para eliminar filtraciones.

El alcalde, José Ramón García Saiz, respondió a las palabras del Arzobispo sobre la inversión municipal en el templo explicando que el Consistorio defiende el mantenimiento del patrimonio cultural del concejo y explicó que "las obras no son de izquierdas ni de derechas y los impuestos los pagan todos los vecinos".

La iglesia de Ferreros se llenó para asistir al acto presidido por Sanz Montes y en el que también participaron el nuevo párroco, don José Manuel, y el párroco saliente, don Hilario, que ha sido trasladado a San Pedro de los Arcos y que ayer recibió el cálido adiós de los vecinos. La misa contó también con la participación del Coro de Ferreros.