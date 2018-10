El Alcalde salva a la plantilla: "La ideología se la dejan en la puerta del trabajo"

Varios después de la polémica sobre los casos puntuales de trabajadores municipales que, según denuncia Somos, resultan un problema para desarrollar con eficacia el trabajo de la administración local, el Alcalde, Wenceslao López, quiso zanjar el asunto salvando a la plantilla municipal de las críticas y buscando en otros lugares los problemas a los fallos en procesos administrativos que acumula este mandato y que han hecho fracasar varias iniciativas de este gobierno.

La defensa al funcionario quedó fuera de toda duda: "Los funcionarios", explicó en el acto de la inauguración de la reforma del entorno de la Ronda Sur a la altura de la calle Goya, "no tienen ideología política cuando trabajan". "Cuando tú trabajas", siguió, "la ideología la dejas en la puerta, y como defensor de lo público yo no puedo tener esa duda. Por eso creo en la independencia del trabajador público y lo defiendo a ultranza".

Interrogado varias veces por los medios y de distintas formas por el boicot al que, veladamente, lleva aludiendo Somos durante los últimos días, Wenceslao López buscó otras explicaciones. Los problemas del Ayuntamiento, contó, son tres fundamentalmente. El primero es el "marco legal", el cambio en las leyes que se aplican a la administración y que ahora, según repitió, "nos obliga en ocasiones a repetir hasta un mismo proceso tres veces para lograr llevarlo a cabo". El segundo problema es "la escasez de recursos". El Ayuntamiento no tiene suficiente personal y a lo largo de este mandato, admitió, "el problema no sólo no se ha resuelto, sino que ha ido a más".

Estas dos situaciones, concluyó, "crean tensiones, sobrecarga, y si a eso le sumas los nuevos proyectos que hemos puesto en marcha te encuentras a unos trabajadores a los que estamos presionando todos los días".

El tercer problema que explica los problemas de gestión, concluyó, es "una oposición que pone palos en la rueda por la vía judicial". El Alcalde protestó por la actitud del PP, de "gestionar sin problemas aquello sobre lo que ahora plantea demandas". Son los casos, citó de la SOF, los chiringuitos de San Mateo o las calles afectadas por la ley de Memoria Histórica que ese mismo partido había decidido cambiar.

En una velada alusión a los socios de Somos, el Alcalde añadió que los problemas "no se resuelven quejándose, sino resolviéndolos". "Cuando algo no funciona en tu área, tienes que resolverlo tú, y no echar la culpa a los demás. Cada uno tiene que apechugar con lo suyo, porque si no, mal vamos", zanjó.

Las palabras de Wenceslao López encontraron, si no una réplica, una opinión alternativa en el concejal de Economía, Rubén Rosón, presente también en los actos de la calle Goya. Rosón negó que la labor de su formación sea la de "proponer ceses", pero se quejó de que se su grupo ha llevado "más de diez iniciativas" a la Junta de Gobierno "para mejorar la situación de personal del Ayuntamiento" sin ningún resultado. "Desde expedientes que no se abren, hasta otras soluciones para incrementar la plantilla que tampoco se han tomado", concluyó.

Por su lado, el PP llevará al Pleno de hoy una moción urgente en la que solicita a la Corporación que repruebe a la Vicealcaldesa, Ana Taboada (Somos), por sus "ofensivas palabras" hacia los funcionarios, "poniendo en duda su profesionalidad e independencia con expresiones que son absolutamente inadmisibles".

Para el PP, las declaraciones de Taboada "poniendo en solfa la profesionalidad e independencia de los funcionarios de este Ayuntamiento, además de conllevar un supino desconocimiento de la legalidad vigente" (...) la "colocan en el lugar que se merece por su soberbia e incompetencia política y profesional, y ponen de manifiesto cuán necesario se hace recordar aquellas palabras sabias de la archivera municipal Palmira Villa, que nunca se cansaba de recordarles a los políticos aquello de que vosotros sois el agua que pasa, nosotros la piedra que queda". Además, desde Ciudadanos se exigió ayer al Alcalde que defienda públicamente a los funcionarios "frente a los ataques de Somos".