Ceferino Montañés: "Escribir es sacar las palabras a bailar para volcar sensaciones"

Ceferino Montañés (La Magdalena, Siero, 1958), periodista del Centro Territorial de TVE en Asturias, presenta esta tarde a las 20 horas en la Galería Arancha Osoro su quinto poemario, que lleva por título "Y si el viento fuera llanto" (Bajamar Ediciones).

Montañés prefiere decir que este poemario es, en realidad, "proesía" pues los poemas están escritos en prosa. En el prólogo del volumen, obra del también poeta Pelayo Fueyo, se dice que esta obra "es el testimonio de un hombre que, desde la primera persona, como un taumaturgo, se funde con los seres y objetos como una extensión imaginaria de sí mismo".

El autor de "Y si el viento fuera llanto" apunta que aunque sus textos puedan sonar "desgarrados o desesperanzados, en realidad están escritos desde la frialdad. No me dejo llevar por la emoción. Escribo desde el distanciamiento". Y aunque asume que la literatura sí puede tener una función terapéutica, "yo no escribo como un desahogo, matiza. Escribir es, no obstante, "una necesidad vital. Durante algunas etapas dejé de escribir, pero cuando me di cuenta estaba garabateando en una servilleta. Para mí, que no bailo, escribir es como sacar a bailar las palabras. Sacarlas a paseo y volcar esas sensaciones acumuladas en el papel o en el ordenador".

Ceferino Montañes describe el volumen que hoy presentará como "un libro duro. Pero cuando lo lees ves que esa dureza no es tan mala. Es como cuando lees a Ciorán, uno de mis autores. Después de leerlo ves que tu existencia es jauja. Su lectura te sirve como un espaldarazo, como una bofetada para espabilar". Sobre los temas que aborda en "Y si el viento fuera llanto", Montañés dice que son "los de siempre", el amor, la muerte, la soledad, el abandono. Y, sobre todo, el tiempo. "Leía hace poco una entrevista con la escultora Cristina Iglesias en la que decía que, en el fondo, no somos más que tiempo. Siempre estamos buscando tiempo. El tiempo es esa espada, esa flecha que siempre está apuntándonos y nos deja abatidos".