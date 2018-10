Cultura respalda la supresión del mural de Poseidón aunque no le constan las quejas por machismo

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, respaldó esta mañana la decisión que tomó el coordinador del festival Parees, Eduard Crespo, de suprimir el mural de Poseidón y Atenea de la Ronda Sur tras recibir críticas por el sexismo del dibujo y ante los daños que el sol ocasionaba al trabajo. No obstante, el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, aseguró que desconocía estas críticas y que a su área no había llegado ninguna protesta por el supuesto machismo latente en la imagen. Según Crespo, que siempre ha mantenido que el mural no estuviera dañado por el sol no lo hubiera suprimido, las críticas que recibió apuntaban a que la representación de Poseidón y Atenea, a la que se le veía un pecho, enfadados por los ataques del hombre al medio natural, plasmaba a "una mujer por detrás de un hombre, Poseidón, con actitud de machirulo" .



Sánchez Ramos admitió que desconocía que se hubiera tomado la decisión de sustituir el mural de Poseidón y Atenea por otro de otra autora, tal y como desveló hoy LA NUEVA ESPAÑA, pero que respalda la "libertad del coordinador para tomar estas decisiones y la libertad de los artistas". Roberto Sánchez Ramos, que admite la tesis de los daños del sol como causa principal, más que la de las críticas por el machismo, aprovechó para aplaudir la calidad del festival Parees que está situando a Oviedo "a la vanguardia" del muralismo en España.



El mural de Poseidón y Atenea se pintó en octubre del año pasado dentro de la primera edición del fesitval Parees. Según puso saber este periódico, la decisión de suprimir el mural se tomó a principios de este año, pero no se ejecutó hasta hace pocos días, cuando se preparó el muro para que la artista portuguesa Kruella pintara una mural alusivo a la fauna asturiana.



Eduard Crespo, coordinador del festival Parees, indicó ayer que el artista que había pintado inicialmente a Poseidón y Atenea, aceptó la solución del festival de ofrecerle otro muro para hacer otro trabajo ("lo entendió, no le supo mal") y admitió que hubo protestas de vecinos cuando, hace pocos días, se tapó para preparar la superficie para el trabajo de la artista Kruella. Crespo razonó, también, que las críticas sobre el mural les ayudaron a entender que hay que trabajar más en procesos participativos con los murales: "El artista tiene una idea que no tiene por qué entender quien lo criticó, pero gracias a esto se ha dado cuenta de que es una responsabilidad muy grande pintar en el espacio público y le ha servido para crecer como artista. Por eso lo mejor son los murales participativos, porque se generan murales no controvertidos, al estar consensuados por la sociedad", concluyó.