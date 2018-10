Llegan los quioscos para los vendedores de la ONCE

"Ha comenzado la instalación de los primeros quioscos en las aceras de la ciudad con destino a los invidentes de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), que muy pronto dispondrán de un lugar protegido de las inclemencias del tiempo para la venta del cupón. Los invidentes ovetenses ya no tendrán que proclamar la suerte en medio de la acera, como quien pide limosna, y pasarán a disfrutar unos espacios de privilegio en las no muy abundantes aceras ovetenses".