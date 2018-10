Los padres de la guardería de La Florida piden acabar con los charcos en el patio

Los padres de la escuela infantil de La Florida quieren erradicar los charcos del patio del equipamiento municipales. Los progenitores se dicen "cansados" de pedir por activa y por pasiva un mantenimiento periódico de las instalaciones para evitar la acumulación de agua en la principal zona exterior de juegos del espacio para niños de entre 0 y 3 años y están ultimando una recogida de firmas para impulsar una mejora reclamada "desde hace más de dos años".

La prioridad de los padres es eliminar las humedades acumuladas en torno a algunos desagües cuando se producen copiosas lluvias, pero admiten que sus peticiones van más allá. Reclaman también tapiar el cierre perimetral que permite a personas ajenas al centro acercarse a los pequeños y hacerles fotos. "Nos consta que algunos adultos van a darles caramelos y hablan con los niños", sostiene el progenitor Miguel Ángel Díaz.

Otro de los caballos de batalla del colectivo de tutores legales es la mejora de los juguetes del equipamiento. "Son bastante viejos y no se hace ninguna inversión para sustituirlos", explica el propio Díaz, quien pide voluntad política para subsanar unas demandas compartidas por gran parte del profesorado. "No hacen falta grandes obras, sino un pequeño mantenimiento", señala el mismo padre, cuya intención es iniciar una recogida de firmas la próxima semana si no se atienden sus peticiones.

Los progenitores aseguran que en su día se les anunció por parte del Ayuntamiento una inversión por la que ya llevan años esperando. "Se nos aseguró que había dinero reservado, pero luego optaron por otras prioridades", se quejan los padres.