Una profesora denuncia a la directora del Baudilio Arce por plagiarle un trabajo

La profesora de Lengua Castellana y Literatura del Instituto Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero, Liliana Díaz, denunció en julio a la directora del colegio público Baudilio Arce de Oviedo, Mercedes Rodríguez, por el supuesto plagio de un ensayo necesario para aprobar un curso online ofertado por el Ministerio de Educación y Cultura para formar cargos directivos de centros públicos. La denunciante asegura que la responsable del colegio ovetense, que ayer no quiso atender a este diario, "copió literalmente" su trabajo "salvo dos líneas" y dice estar preparando una querella después de que la denunciada rechazase admitir el plagio en un acto de conciliación celebrado la pasada semana.

Los hechos tuvieron lugar en mayo cuando ambas participaban en un curso organizado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, órgano dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, titulado "El desarrollo de la función directiva". Se trata de una formación para el desempeño de cargos directivos en centros educativos y, para su obtención, deben superarse diversas tareas, tanto de carácter voluntario y obligatorio.

Uno de los requisitos era elaborar un ensayo con reflexiones personales sobre las evaluaciones externas del sistema educativo, colgarlo en internet y realizar comentarios críticos sobre los trabajos del resto de compañeros. Según la denunciante, ella subió a la plataforma su ensayo el 14 de mayo y días después se percató de que una compañera lo había copiado casi literalmente. "Me indignó mucho y me sorprendió cuando me enteré de que era también asturiana", explica.

En un primer momento trasladó su queja a la directora del curso, quién cuestionó a Rodríguez por el asunto, pero tampoco le dio mayor importancia. "Me dijo que le había reconocido haber copiado párrafos de búsquedas por internet, pero que no tomaría medidas excepcionales", sostiene Liliana Díaz.

Finalmente, la directora del Baudilio Arce obtuvo el título el 3 de julio y Díaz optó por acudir a la vía judicial. El 31 de julio le admitieron a trámite el acto de conciliación celebrado la pasada semana en el juzgado en el que la demandante exigía el reconocimiento del plagio y una indemnización por daños morales. La denunciada declinó asumir esa responsabilidad, pero dos días antes del acto renunció a la obtención del título cursado.

Para Díaz, la renuncia al título "supone reconocer el plagio" y lamenta que un acto de ese tipo pueda quedar impune. "Copiar obras ajenas dándolas como propias no es algo exclusivo de los altos cargos políticos, lo llamativo es que sea una práctica entre docentes cuando deben servir de ejemplo para sus alumnos", declara la profesora de secundaria, cuyos planes pasan por llevar a la vía penal el caso.

Habilitada para el cargo

La directora declinó ayer atender a este diario para dar su versión de los hechos, pero previamente hizo declaraciones públicas en las que no entró a valorar las acusaciones de la denunciante. No obstante, quiso "dejar claro" que, a pesar de no obtener el título, está "habilitada" para seguir al frente del colegio. "Cumplo todos los requisitos que la ley exige", señaló Rodríguez, mientras la consejería de Educación recordó que ya contaba con un curso anterior realizado hace cuatro años que le permite ocupar cargos directivos.