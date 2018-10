La Noche Blanca de Oviedo empieza por la mañana con colas en la oficina de turismo

La fiebre por la Noche Blanca de Oviedo comenzó ya este mediodía. Numerosos visitantes se encuentran haciendo cola para entrar la oficina de turismo de la plaza de la Constitución de la capital asturiana con el objetivo de obtener información detallada de los numerosos actos culturales que tendrán lugar a partir de las cinco de esta tarde en 47 escenarios diferentes.

Las previsiones son muy optimistas y no se descarta repetir el "llenazo" de la edición pasada, si bien los organizadores están muy pendientes del cielo, pues temen que la lluvia haga aparición y empañe varios de los espectáculos previstos. De todos modos, muchos se mostraban hoy dispuestos a darse un baño de cultura, sea cuales sean las condiciones. "No me la pierdo por nada", explicó la joven Catalina Fernández mientras hacía cola en el punto de información municipal.